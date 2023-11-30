سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة والد عبدالرحمن العويس

المصدر: وام

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قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مساء اليوم، واجب العزاء لمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله، والده، محمد بن ناصر العويس.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الجرينة بإمارة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لإخوة وأبناء وعموم أسرة العويس، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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