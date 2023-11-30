أمسية شعرية وموسيقية تتغنى بعيد الاتحاد في ندوة الثقافة والعلوم

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفت ندوة الثقافة والعلوم بعيد الاتحاد الـ52 بأمسية شعرية موسيقية تغنت بحب الوطن امتزج فيها الشعر والموسيقى والتهب الحضور حماسة وشغفاً بالكلمات والألحان.

حضر الأمسية بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة وجمع من الشعراء والمهتمين، وقدم لها الإعلامي جمال مطر الذي عبر عن سعادته بالاحتفال بالوطن الغالي النفيس.

وعلق جمال مطر مستذكراً قول أمير الشعراء أحمد شوقي «وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي»، وأضاف أن الأمسية شعرية موسيقية في حضرة الكلمة والنغم، فذروة الشعر عندما يصل للحكمة، وذروة الموسيقى عندما تخاطب الروح بكل عفوية وبلا ممانعة.

وأكد أن الشعراء المشاركين في الأمسية تغنوا كثيراً بحب الوطن فهم دائماً في حضرة الكلمة والشعر وذكريات الوطن وحبه.

بدأت الأمسية بالشاعر محمود نور الذي عبر في كلماته عن حبه وتعلقه وشغفه بالوطن، كما غرد نور حباً في مؤسس الاتحاد وباني الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في قصيدة بعنوان «زايد في العُلا».

وصدحت شيخة المطيري في شهداء الوطن حباً وشموخاً وإعزازاً بما بذلوه من دماء عطرة، كما تغنت شيخة بحب الإمارات السبع والخليج. فيما صدح الشاعر عبدالله الهدية ببعض من كلمات من قصيدة «كوكب التاريخ»، التي يتباهى فيها شعراً بحب الإمارات.

وقد صاحب الأمسية عزف موسيقي للعازفين الإماراتيين عبدالعزيز المدني عازف العود، وعمر باوزير عازف القانون اللذين عزفا بعض كلمات الشيخ زايد المغناة من قصيدة «مشغوب» وقصيدة «الصقور المخلصين»، وعزف لأغنية «إمارات صباح الخير» و«الله يا دار زايد» وقد تفاعل الحضور مع النغم والكلمة وحب الوطن.

وختمت الأمسية بتكريم المشاركين من قبل بلال البدور الذي أكد أن الاحتفال بعيد الاتحاد ليس مجرد ذكرى سنوية يحتفى بها فقط، ولكنها أيضاً استحضار وعرفان وحب بوطن شامخ نفخر به ونعتز، وطن أسس على العطاء والبذل والرفعة، وما يزيدنا فخراً مواكبة الاحتفال بعيد الاتحاد مع استضافة الإمارات لأكبر حدث عالمي قمة «كوب 28» ما يعزز مكانة وحضور وقوة الإمارات وتطلعها الدائم للأمن والأمان والاستقرار.

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