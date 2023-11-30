الشيخة فاطمة تستقبل جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية

المصدر: وام

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ..في دبي معالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة التي ترأس وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة إكسبو دبي.

ورحبت سموها، خلال اللقاء، برئيسة وزراء إيطاليا متمنية لها زيارة ناجحة لدولة الإمارات وبحثت معها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في البلدين وأهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذه المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى الأهمية التي يمثلها مؤتمر " COP28" للخروج بنتائج تصب في مصلحة جميع مجتمعات العالم وتسهم في الحفاظ على البيئة ووقف تدهورها ومعالجة تحديات المناخ بما يحقق مستقل آمن ومستقر ومزدهر للبشرية جمعاء.

حضر اللقاء عدد من الشيخات والوفد المرافق لرئيسة وزراء إيطاليا.

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