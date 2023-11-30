"طرق دبي": حظر مرور الشاحنات على شارع إكسبو من 6 صباحاً وحتى 11 مساءً

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديل أوقات حظر مرور الشاحنات على شارع إكسبو من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً لمدة 3 أيام من 1 إلى 3 ديسمبر 2023.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات على منصة "إكس" :" تعلمكم الهيئة بحظر حركة الشاحنات على شارع إكسبو من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً لمدة 3 أيام من 1 إلى 3 ديسمبر 2023، تزامناً مع فعاليات عيد الاتحاد الـ 52 ومؤتمر الأطراف COP28 ".

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