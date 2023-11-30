وزارة الداخلية تفعل الختم الرقمي لخدمات ترخيص الآليات والسائقين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل خاصية الختم الرقمي لخدمات ترخيص الآليات والسائقين من خلال الهوية الرقمية (UAE Pass) عبر القنوات الرقمية للوزارة.

وقال العميد مهندس حسين الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة نحو الارتقاء بالخدمات الحكومية وتجربة المتعاملين، وتعزيز استخدام المنصات الرقمية الموحدة والبرامج الحكومية للتحول الرقمي الشامل، أطلقنا الموجة الأولى من الخدمات الرقمية التي تتطلب استخدام الختم الرقمي لاعتمادها عبر الهوية الرقمية والتي تضمنت (9) خدمات، حيث تقوم الوزارة باعتماد شهادات ترخيص الآليات والسائقين رقمياً باستخدام خاصية الختم الرقمي من خلال الهوية الرقمية ودون حاجة المتعامل إلى زيارة مراكز الخدمة، كما سيتم إطلاق موجات وخدمات جديدة لاحقاً، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وجعلها أكثر أمناً وأماناً مع توفيرها الوقت والجهد على المتعاملين".

وأشار الحارثي إلى أهمية الختم الرقمي، كونه يوفر مستنداً موقعاً رقمياً موثوقاً ومعتمداً، ويمكن التدقيق على صلاحيته في أي وقت ومن أي مكان، وهذا ما يضمن تقديم خدمات حكومية رقمية موثوقة ومتكاملة على مدار الساعة، لتأمين تجربة استثنائية للمتعاملين.

وأكد الحارثي أن الوزارة تحرص من خلال هذه المبادرات على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة؛ لتوفير باقة من الخدمات الرقمية للمتعاملين تمثلت بالاستباقية، وتوصلت إلى الجاهزية عبر استثمارها في التقنيات المتطورة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية احتياجات المتعاملين مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وفاعلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز