"طرق دبي" تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 52

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الاتحاد الثاني والخمسين. وتشمل مواعيد العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني)

ستكون ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺧﻼل العطلة المذكورة اعتباراً من السبت 2 ديسمبر على أن تستأنف خدمات الفحص الفني فقط اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 في المراكز التالية (تسجيل الطوار – أوتوبرو السطوة – أوتوبرو المنخول – تسجيل العوير – مركز اليلايس)، على أن يستأنف الدوام الرسمي للقاعات وإنجاز المعاملات اعتباراً من الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.

مراكز إسعاد المتعاملين:

ستكون مغلقة وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

مترو دبي:

من (30 نوفمبر 2023 إلى 12 ديسمبر 2023) الخطان الأحمر والأخضر، الخميس - الأحد (30 نوفمبر - 3ديسمبر) من 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. الاثنين - الأحد (4 ديسمبر – 10 ديسمبر) من 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. الاثنين والثلاثاء (11 ديسمبر و12 ديسمبر) من 5:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي.

ترام دبي:

(من 30 نوفمبر 2023 إلى 12 ديسمبر 2023) خلال أيام الاثنين إلى السبت من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. والأحد فقط من 9:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

حافلات المواصلات العامة (باص دبي):

اعتباراً من 1 حتى 3 ديسمبر، سيتم تحويل (16) خطاً من خطوط الحافلات على شارع الشيخ زايد (فقط باتجاه أبوظبي) والخطوط هي: 10، 15، 21، 7، 8، 83، 91، E101، 98E، 96، 95A، 95، 91A، X94، X92، E102 وسيكون هناك تأخير متوقع في خدمة الحافلات على هذه المسارات خلال فترة التحويل من الساعة 06:30 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات بسبب تأثير تحويلات الطرق وسيتم إغلاق مواقف خطوط هذه الحافلات خلال التواريخ والفترة المذكورة.

وستكون الخدمة اعتيادية على الخطوط الأخرى كما يلي: خلال أيام الاثنين إلى الخميس 4:30 صباحاً الى 12:30 صباحاً (اليوم التالي) أيام الجمعة 5:00 صباحاً الى 12:30 (اليوم التالي) أيام السبت إلى الأحد 6:00 صباحاً الى 1:00 صباحاً (اليوم التالي). وستتزامن جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو مع مواعيد عمل ورحلات المترو.

خطوط الحافلات عبر المدن:

اعتبارا من 1 حتى 4 ديسمبر سيتم تحويل خط الحافلات (E100) لينطلق من محطة ابن بطوطة إلى أبوظبي والخط (E102) لينطلق من محطة حافلات ابن بطولة إلى شعبية المصفح.

وستعمل الخطوط الأخرى بشكل اعتيادي وهي: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

النقل البحري الباص المائي:

مرسى دبي (BM1) مارينا مول - مارينا واك 12:00 ظهراً – 11:05 مساءً، مارينا بروميناد - مارينا مول 3:55 مساءاً – 10:00 مساءً، مارينا تيراس - مارينا واك 4:00 مساءً – 10:00 مساءً والخط بالكامل 3:55 مساءاً – 9:40 مساءً.

التاكسي المائي:

مارينا مول – بلوواترز (BM3) من 4:15 مساء – 11:25 مساء، وحسب الطلب من 3:00 مساءاً إلى 11:00 مساءً. ويتوجب على المتعاملين الحجز المسبق.

فيري دبي:

الغبيبة – قناة دبي المائية (FR1) 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً، قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 2:25 ظهراً و 7:25 مساءً، قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) 1:50 ظهراً و 6:50 مساءً،، بلوواترز – مارينا مول (FR2)

2:50 ظهراً و 7:50 مساءً، مارينا مول - بلوواترز (FR2) 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً، بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) 1:15 ظهراً و 6:15 مساءً، الرحلات السياحية من مارينا مول(FR4) 11:30 صباحاً و 4:30 مساءً، مربى الاحياء المائية الشارقة - الغبيبة (FR5) 2:00 ظهراً و 4:00 مساءً و 6:00 مساءً، الغبيبة – مربى الأحياء المائية الشارقة (FR5) 3:00 مساءً و 5:00 مساءً و 8:00 مساءً.

العبرات:

سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 10:00 صباحاً – 10:45 مساءً، الفهيدي - السبخة (CR4) 10:00 صباحاً – 11:25 مساءً، الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) 10:00 صباحاً – 11:15 مساءً، بني ياس - السيف (CR6)

10:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل، السيف – الفهيدي – سوق دبي القديم (CR7) 3:10 مساءً – 10:55 مساءً،

دبي فستيفال سيتي – دبي كريك هاربور (CR9) 4:00 مساءً – 11:50 مساءً، الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 08:00 صباحاً – 11:50 مساءً، وجولات سياحية في قناة دبي المائية ومحطة الشيخ زايد للنقل البحري (TR6) 4:00 مساءً – 10:15 مساءً.

المواقف العامة:

ستكون مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق خلال عطلة عيد الاتحاد 52 اعتباراً من السبت 2 ديسمبر إلى الاثنين 4 ديسمبر على أن يستأنف تطبيق التعرفة الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

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