مدينة دبي الطبية تسجل نمواً بنسبة 12% وتواصل مسيرتها في تمكين الرعاية والرفاهية الصحية المستدامة

المصدر: البيان

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أعلنت مدينة دبي الطبية، الوجهة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية، عن تسجيلها نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي في عام 2023؛ الذي تحتفي خلاله بمسيرة تمتد 21 عاماً من الالتزام الراسخ بتعزيز معايير الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، مدفوعةً بالمنهجية الرشيدة لقيادتها والدعم المتميز من شركائها الاستراتيجيين.

ويأتي هذا النمو بنسبة 12% مع نجاح مدينة دبي الطبية خلال العام الماضي لوحده في زيادة عدد المنشآت المسجلة لديها إلى 481 منشأة من بينها 195 منشأة طبية، فضلاً عن قيام إجمالي 19 منشأة بتوسيع نطاق عملياتها. كما شهد عام 2023 إنجازات مهمة، بما فيها وضع حجر الأساس لمستشفى برايم، وتوسيع مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، وافتتاح عيادة كاندينسكي، أول عيادة طبية روسية في دبي، لتتيح تقديم الخدمات إلى مختلف أطياف مجتمع دولة الإمارات. كما وصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من مدينة دبي الطبية مقراً إقليمياً لها إلى 130 شركة حتى اليوم، ما يعكس الثقة الكبيرة بدبي ومدينة دبي الطبية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علاء المنيني، المدير التنفيذي للشؤون المالية في سلطة مدينة دبي الطبية: "نسعى دوماً إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية لدينا، ونبذل جهوداً دؤوبة لاعتماد الممارسات المبتكرة وعقد الشراكات الاستراتيجية، ما ينعكس في معدلات النمو المميزة التي نحققها. ويضمن إصرارنا على تحقيق أعلى مستويات التميز استمرار مسيرتنا الحافلة بالازدهار وإحراز النجاح تلو الآخر، وتزويد شركاء الأعمال لدينا بفرص استثمارية قيّمة، وتعزيز مكانتنا بصفتنا الوجهة الرائدة لخدمات الرعاية والرفاهية الصحية، وبالتالي المساهمة في تطور قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة".

ولعبت مدينة دبي الطبية منذ تأسيسها في عام 2002 دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل استثمارات الرعاية الصحية وتمكين نمو شركاء الأعمال لديها. وقامت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المُنظّمة والمُشرفة على مدينة دبي الطبية، هذا العام بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع شركتي كلايم وجايد لاستشارات الرعاية الصحية لتعزيز أداء شركاء الأعمال لديها وتسهيل عملياتهم.

وانطلاقاً من سعيها إلى مواكبة متطلبات قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتوفير حلول متميزة ومبتكرة، أطلقت مدينة دبي الطبية منصة سي 37 في عام 2021، وهي مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تُديرها مدينة دبي الطبية وتم تصميمها لمنح الأطباء الزائرين من خارج دولة الإمارات والأطباء العاملين فيها فرصة تأسيس مسيرة مهنية مستقلة بدوام جزئي. كما تضاعف عدد الأطباء العاملين في منصة سي 37 ثلاث مرات في العام الماضي ليبلغ 28 طبيباً، من بينهم 14 خبيراً دولياً قاموا بإجراء 5,619 عمل جراحي ضمن المنصة. كما تعاونت مدينة دبي الطبية مع مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير حزمة حوافز تدعم روّاد الأعمال الإماراتيين المسجلين لدى المؤسسة لتأسيس أعمالهم ضمن مدينة دبي الطبية.

ونجحت مدينة دبي الطبية على مدار السنوات في مواصلة دعم اقتصاد دبي، حيث كشفت آخر الاحصائيات عن تحقيقها مساهمة اقتصادية قوية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بمقدار 2.8 مليار درهم إماراتي في عام 2021، ما يعكس نجاح اتفاقياتها الاستراتيجية في دفع عجلة نمو القطاع الصحي في مجتمعها ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.

ولطالما حرصت مدينة دبي الطبية على مراعاة أفضل معايير الاستدامة والابتكار في ممارسات الرعاية الصحية من خلال شراكاتها الاستراتيجية، كما تمكنت من تحسين جميع خدماتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية عن طريق اعتماد إجراءات صديقة للبيئة، بما ينسجم مع التزامها بتوفير خدمات الرعاية والرفاهية الصحية التي تجمع أحدث التقنيات مع معايير الاستدامة البيئية.

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