مركز النقل المتكامل يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً

المصدر: وام

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أعلن مركز النقل المتكامل بالتعاون مع شركة تواصل للمواصلات وأدنوك للتوزيع والفطيم للسيارات، عن تشغيل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً، وذلك في رحلة تمثل تطوراً هائلاً نحو التنقل الحضري المستدام المثالي حيث يهدف هذا التعاون الرائد إلى إحداث تطور كبير في مجال النقل بمركبات الأجرة الصديقة للبيئة تعزيزاً لمكانة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال التنقل الحضري والمستدام.

ويركز هذا التعاون على تعزيز استخدام مركبات الأجرة النظيفة والمستدامة وتحقيق الأهداف البيئية في أبوظبي بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على الالتزام المشترك لتحقيق الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة في أبوظبي، حيث سيقوم الشركاء بدورٍ محوريٍ نحو الاستخدام الأمثل لمركبات الأجرة التي تعمل بالهيدروجين، مما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية لمركبة الأجرة الهيدروجينية الذكية التابعة لشركة تواصل للمواصلات.

وأكد مركز النقل المتكامل أن استخدام مركبات الأجرة الصديقة للبيئة يشكل عاملًا حيويًا في تعزيز بيئة أبوظبي المستدامة حيث يتسارع الانتقال عالمياً نحو اعتماد نظم النقل الخضراء. واليوم تعتبر إمارة ابوظبي من المدن السباقة في اعتماد وتشغيل مركبات أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينة حيث تعتبر هذه المركبات البديلة للوقود التقليدي إحدى الحلول الرئيسية للحفاظ على البيئة والتخفيف من الآثار السلبية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث البيئي.

وسيحقق مركز النقل المتكامل تحولا كبيرا نحو تقديم خدمات نقل نظيفة ومستدامة من خلال دمج هذه التقنيات في قطاع النقل لإمارة أبوظبي، وسيسهم هذا التوجه في رفع كفاءة قطاع النقل ويعكس التزام إمارة أبوظبي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، من خلال خلق أنماط تنقل حديثة ومستدامة تتناسب مع مستقبل الإمارة، تعمل جميعها كمنظومة شاملة تعزز بشكل كبير جودة الحياة ويحقق توازناً بين التطور الحضري وحماية البيئة.

وأفاد مركز النقل المتكامل بأن التعاون بين شركة تواصل للمواصلات والشركاء لإطلاق أول مركبة أجرة ذكية تعمل بالهيدروجين يعكس التزامنا بتوجيهات الحكومة بشأن الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات في وسائل النقل بمركبات الأجرة، وهو ما يوضح جهودنا المستمرة لتعزيز الخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع اعتماد حلول نقل مستدامة وآمنة وموثوقة وذكية داخل إمارة أبوظبي.

كما سيتم دراسة وتحليل البيانات التشغيلية، بما في ذلك عدد الكيلومترات المقطوعة وكمية الهيدروجين المستخدمة، وساعات التشغيل، وآلية عمليات التزود بالوقود النظيف. ويضمن هذا النهج المبني على البيانات تعزيز الشفافية لتقييم الكفاءة التشغيلية والتطوير المستمر، مما يساهم في تسريع اعتماد حلول النقل المستدامة والذكية في أبوظبي.

وتتلخص أهداف المشروع بتقليل الانبعاثات من مركبات الأجرة، وتعزيز الخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية، من خلال تطوير الأنظمة والخدمات الذكية وتطوير وتحسين الكفاءة التشغيلية، للمنظومة باعتماد حلول نقل مستدامة وآمنة وموثوقة وذكية داخل إمارة أبوظبي، وستعمل شركة تواصل للمواصلات تحت اشراف مركز النقل المتكامل لدعم وضع استراتيجية لاستخدام مركبات الأجرة النظيفة والذكية خلال الفعاليات الكبرى والمعالم البارزة والزيارات الهامة، مما يعزز دور إمارة أبوظبي كمركز للتنقل المستدام. وتوفير بيانات تساعد في فهم جدوى استخدام المركبات الهيدروجينية في وسائل النقل بسيارات الأجرة على المدى الطويل، إذ أن التعبئة بالهيدروجين تعد أسرع من شحن بطاريات السيارات الكهربائية التقليدية، حيث يستغرق التعبئة فقط بضع دقائق، في حين ان إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر متجددة للطاقة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، يسهم في تحقيق الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة في إمارة أبوظبي.

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