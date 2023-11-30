حاكم أم القيوين يأمر بالافراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

المصدر: وام

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أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة ، وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة ، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد ال 52.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة إلى المجتمع والحياة العامة .

ويأتي الأفراج عن النزلاء في اطار حرص سموه على إعطاء النزلاء المفرج عنهم فرصة بَدْء حياة جديدة وإدخال السرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة .

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