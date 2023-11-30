مكتوم بن محمد: «كوب 28» فرصة هامة للحوار وتوحيد الجهود لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن مؤتمر "كوب 28" يمثل فرصة هامة لمد جسور الحوار وتوحيد الجهود الرامية لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام للعالم والبشرية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: « تنطلق اليوم في الإمارات أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، حيث يجتمع العالم في دبي لمناقشة أهم الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات التغير المناخي كمسؤوليةٍ عالميةٍ مشتركة.. ويمثل المؤتمر فرصة هامة لمد جسور الحوار وتوحيد الجهود الرامية لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام للعالم والبشرية.. وستستمر الإمارات برؤية قيادتنا الرشيدة في احتضان الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا من مخاطر التغير المناخي حتى تنعم الأجيال القادمة بعالمٍ صالحٍ للحياة..».

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