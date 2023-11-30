محمد بن راشد: يعلمنا التاريخ أن اجتماع البشر وتعاونهم هو أعظم سر في ازدهار حضاراتهم

المصدر: البيان

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رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاركين في "كوب 28"، مؤكداً أن التاريخ يعلمنا أن اجتماع البشر وتعاونهم وتوحيد جهودهم كان وما يزال أعظم سر في ازدهار حضاراتهم واستمرار تقدمهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة .. رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسئولي شركات ومنظمات دولية وأكاديميين وإعلاميين حطوا رحالهم في دولتنا لمناقشة قضية واحدة .. هي الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة.. المهمة عظيمة .. والتحديات كبيرة .. ولكن يعلمنا التاريخ أن اجتماع البشر وتعاونهم وتوحيد جهودهم كان وما يزال أعظم سر في ازدهار حضاراتهم واستمرار تقدمهم … كل التوفيق للجميع في هذه المهمة الإنسانية ونجدد ثقتنا في فريقنا الوطني في استضافة وتنظيم هذا الحدث الدولي الاستثنائي في دولة الإمارات .».

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