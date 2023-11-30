«الداخلية» تفعّل الختم الرقمي لخدمات ترخيص الآليات والسائقين عبر الهوية الرقمية

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الداخلية أنها اعتمدت النماذج الجديدة لخدمات ترخيص الآليات والسائقين باستخدام الختم الرقمي من خلال الهوية الرقمية "UAE Pass"، اعتباراً من اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

وتشمل الخدمات

شهادة حيازة مركبة

شهادة تصدير مركبة خارج الدولة

شهادة تحويل مركبة داخل الدولة

شهادة تسفير سياحي

شهادة لمن يهمه الأمر - صحة بيانات رخصة القيادة

شهادة لمن يهمه الأمر - المالك الأول للمركبة

شهادة لمن يهمه الأمر - المركبة موجودة داخل الدولة

شهادة لمن يهمه الأمر - صحة بيانات المركبة

شهادة لمن يهمه الأمر - كشف المركبات

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