رئيس الحكومة اللبنانية يصل إلى البلاد للمشاركة في "COP28"

المصدر: وام

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وصل دولة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية إلى البلاد اليوم لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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