حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

المصدر: أم القيوين - وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، العرض العسكري الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أم القيوين بمناسبة عيد الاتحاد الـ«52».

وثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا دور وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أم القيوين في حماية وحفظ المنجزات والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات، لتكون من أكثر البلدان أمناً واستقراراً.

وقال سموه: «إن هذه المنجزات ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للمؤسسة الشرطية، وتحفيزها على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات على صعيد العمل الشرطي وتعزيز منظومة الأمن الشاملة».

حضر الفعاليات، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

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