مطارات دبي تحتفل بفعاليات جسدت رحلة الاستدامة في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مطارات دبي بعيد اتحاد الدولة الـ52، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وبحضور رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي شارك كضيف شرف.

وسلط الاحتفال الضوء على عام الاستدامة وملامح رحلة الاستدامة في الدولة منذ نشأتها وحتى الوقت الحالي.

وجمع هذا الحدث موظفي مطارات دبي وشركاءها الاستراتيجيين من مختلف المواقع في مجتمع المطار، بما في ذلك شركات الطيران، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودناتا، إضافة إلى ممثلين عن جمارك دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودبي للثقافة.

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد اتحاد الدولة الثاني والخمسين وبتاريخ أمتنا العريق، فإننا نستحضر كذلك آمالها وطموحاتها نحو مستقبل مشرق. إن تركيزنا هذا العام على الاستدامة هو تجسيد لالتزامنا بأن نكون صلة الوصل بين العالم بشكل مسؤول، لضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة».

وشمل الحدث، الذي أقيم في مبنى المسافرين 3 بمطار دبي الدولي (DXB)، سلسلة من الأنشطة والورش التفاعلية والمعارض المصممة لتسليط الضوء على الممارسات المستدامة، مع التعريف في الوقت نفسه بالتراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نظمت «دبي للثقافة» ورشا تفاعلية استعرضت خلالها الحرف اليدوية الإماراتية التقليدية، بما في ذلك فن صناعة البخور.

كما سلطت ورشة الحرف اليدوية المستدامة الضوء على تراث الامارات من خلال عرض الاستخدام المتنوع لشجرة النخيل. وضم المعرض كذلك مجموعة من الحرف اليدوية الإماراتية الأصيلة التي صنعها النزلاء في المرافق الإصلاحية بشرطة دبي، والتي سيعود ريعها لدعم أسرهم.

كما وفر الحدث منصة لرواد الأعمال الشباب لعرض أفكارهم والتعريف بدورهم في دعم اقتصاد الدولة.

من جهتهم قدم شباب مجلس شباب مطارات دبي عرضاً للتعريف بقصة شجرة الغاف الآسرة، حيث سلطوا الضوء على أهمية هذه الشجرة الإماراتية الأصيلة في التراث والثقافة.

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