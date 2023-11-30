وزراء: يوم الشهيد رد للجميل وملحمة وفاء للوطن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عدد من الوزراء، أن احتفال الدولة بيوم الشهيد، يوضح مدى تلاحم أبناء الإمارات ووفائهم لمن ضحوا من أجل تراب الوطن، وهم يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية، كما أنه محطة وطنية لرد الجميل لمن جسدوا بتضحياتهم أروع أمثلة العطاء.

رموز الوفاء



وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية لرد الجميل، وإحياء لذكرى أبناء الوطن من رموز العطاء والوفاء، الذين جسدوا بتضحياتهم وهم يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية، أروع الأمثلة بالانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وأصبحوا نماذج مشرقة تقتدي بها الأجيال.

وأضاف معاليه: في يوم الشهيد، نتوجه لأسر وعائلات شهداء الوطن بتحية إجلال وتقدير، لما يمثلونه من صورة سامية للعطاء المجتمعي، ولإيمانهم الراسخ بإعلاء قيمة الوطن في نفوس أبنائهم، الذين سطروا بدمائهم قصص فخر وعزة في سجل دولة الإمارات.

أبناء الوطن



وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «نتقدم بالتحية والتقدير لأسر الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، في هذه المناسبة الوطنية التي ستبقى حاضرة دوماً في قلب كل إماراتي، فهي إحياء لذكرى أبناء الوطن الذين قدموا حياتهم في سبيل الإمارات، حتى أصبح تاريخ الثلاثين من نوفمبر عنواناً للتضحية والفداء، يتعلم فيه أبناؤنا أسمى معاني حب الوطن، ويستخلصون الدروس لمستقبل نمضي إليه عبر مسيرة التنمية الرائدة للدولة».

منارة مضيئة



وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «في يوم الشهيد، نجدد عهد الولاء والانتماء والإخلاص للوطن، ولقيادتنا الرشيدة، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات، والسعي نحو بناء مستقبل أفضل.. ستظل أرواح أبطالنا الشهداء منارة مضيئة في تاريخ مسيرة الإمارات، ومصدر فخر واعتزاز، كما نستلهم من بطولاتهم قيم الوفاء والمحبة والانتماء للوطن».

وأضاف معاليه: «أقدّم في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الإمارات، التحية والتقدير لأسر الشهداء، الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل هذا الوطن، ولقواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وحصنه المنيع، والتي تسهر على حماية وطننا ومقدَّراته، وبناء مستقبل مزدهر لوطننا الغالي، ولتظل دولة الإمارات شامخة وأكثر قوة ورفعة».

عزة وفخر



أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بالقيم النبيلة للعطاء والفداء من أجل الوطن، التي جسدتها تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم بكل عزة وفخر في سبيل رفعة الوطن.

وقال: «في هذا اليوم، نتوجه بأسمى آيات التقدير لأسر شهدائنا الأبرار لما غرسوه في نفوس أبنائهم من مبادئ الشهامة والنخوة والإخلاص، في سبيل أن تظل رايتنا خفاقة عالية، وصفحتنا ناصعة في التاريخ». وأضاف معاليه: في هذا اليوم، نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة في جهودها لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والمقبلة، ونشر قيم التسامح والعطاء، مجددين عهد الولاء والوفاء للوطن وللقيادة.

يوم تاريخي



أفاد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بأن الثلاثين من نوفمبر يوم تاريخي، أطلقه المغفـور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، تخليداً لشهداء الوطن الأبرار، وتعبيراً عن امتناننا لهم، ورداً للجميل، ووفاءً وعرفاناً لما قدموه من تضحيات في الميادين العسكرية والمدنية والإنسانية، داخل وخارج الدولة، من أجل رفعة وسلامة الوطن، وحفظ أراضيه، وإعلاءً لكلمة الحق.

ولتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية، بتضحيات أبنائها، وترابطهم القوي والحقيقي مع وطنهم وقيادتهم، حفاظاً على الموروث الذي تركه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي أورثهم وطناً يفخر به كل مواطن ومقيم على أرضه، وتحت سمائه.

ساحات الوغى



وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم: «نحيِّ اليوم ذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى «يوم الشهيد»، والتي نحتفي بها تخليداً لتضحيات أبنائنا في ساحات الوغى، وتقديراً لما قدموه لحماية الوطن ومكتسباته وعزة أراضيه.

وتابع معاليه: «نقف بقلوب يملأها الفخر والاعتزاز بهذه العطاءات التي تعكس إيمان أبناء الإمارات بمسيرة الوطن، وثقته بقيادته الرشيدة، وتظهر أصالة الموروث الإماراتي في تقديم كل عزيز وغالٍ، في سبيل رفعة الاتحاد، وحماية سماء وأرض إماراتنا الحبيبة».

مناسبة عظيمة



وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة، نقف فيها إجلالاً واحتراماً لأرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا حياتهم فداء لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها الكريم، وحفاظاً على منجزاتها الحضارية الاستثنائية.

ولتظل راية الوطن عالية خفاقة في كافة الميادين، ولتبقى مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها دولتنا الحبيبة، متواصلة في الحاضر والمستقبل».

وأكد معاليه أن تضحيات الشهداء وهم يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية تقدم أروع الأمثلة التي تلهمنا التفاني والتضحية في سبيل رفعة الوطن.

تضحيات خالدة



وشدد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، على أن «تضحيات شهدائنا الأبرار، ستظل خالدة في نفوس جميع أبناء الوطن، وخالدة في سجلات من نور، لأنها ترتبط برجال قدموا الغالي والنفيس لإعلاء كلمة الحق، والذود عن الوطن، فعطاءاتهم كانت وستبقى عنواناً للفداء، ونبراساً للأجيال، ترسم لهم طريقاً لحب الوطن والإخلاص في العمل لرفعه شأنه».

واستطرد معاليه قائلاً: «نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نكون الجند الأوفياء في كل مفاصل العمل والبناء، لاستمرار الريادة والتقدم، ولتبقى الإمارات في مكان الصدارة، وسابقة للأمم في جميع المجالات».

شجاعة وفخر



وقال معالى عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، بمناسبة يوم الشهيد: «نقف اليوم إجلالاً وتقديراً لتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا حياتهم في شتى ميادين الواجب والعمل الوطني، وبذلوا الغالي والنفيس، من أجل رفعة وطننا الغالي، وإعلاء رايته ومكانته بين الأمم، تأتي اليوم ذكراهم العطرة.

كمثال يحتذى في العطاء والتضحية، وبما سطروه من البطولات بدمائهم الطاهرة، في سبيل صون الوطن والذود عن مكتسباته، والحفاظ على مُقدراته».

وأضاف معاليه: «شهداؤنا الأبرار، هم مصدر إلهامنا في التضحية وحب الوطن، ونتعلم منهم أسمى الدروس في الشجاعة والإخلاص في خدمة وطننا، والذود عن أرضنا الغالية، هم خير مثالٍ على الإيثار والعطاء، وتضحياتهم مبعثُ فخر واعتزاز لدولتنا وأجيالنا القادمة».

مشهد وطني



وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة أن: «يوم الشهيد ذكرى غالية على قلوبنا،ومشهدٌ وطنيّ سامٍ، يعكس روابط التلاحم والانتماء بين أبناء المجتمع الإماراتي، وكلنا على يقين أن تلك التضحيات التي قدّمها رجال الدولة المخلصون، ساهمت في الارتقاء بمكانة الدولة ورِفعتها، وصنعت منها واحة أمن وأمان ورخاء.

وباتت بلادنا اليوم وجهة لجميع الشعوب والثقافات من حول العالم، وهذه هي نتيجة الإخلاص في العمل والوفاء والتضحيات التي قدّمها شهداؤنا الأبرار، مقدمين للأجيال المقبلة مثالاً للبذل والعطاء، لتبقى راية الاتحاد خفّاقة في كلّ المحافل، ونموذجاً مشرّفاً يحتذى به».

وترحّم معاليه على شهداء الوطن، واصفاً إياهم بالشجعان الذين سطروا بدمائهم الشرف والإيثار وحب الخير، وقدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن الوطن ومكتسباته، لتظل راية الاتحاد شامخة وقوية، وسيبقون دائماً رمزاً وطنياً خالداً للعزة والفخر في نفوسنا.

شجاعة وفداء



وقال معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد: «في هذا اليوم المبارك، نستحضر بكل الفخر ذكرى شهدائنا الذين قدموا أعظم أمثلة الشجاعة والفداء، ببذل الأرواح والدماء، فداءً للوطن، مضيفاً التحية مرفوعة لأشاوس قواتنا المسلحة الباسلة، ومنتسبي أجهزتنا الأمنية، ولأبناء الوطن المنتشرين في ساحات العطاء كافةً، وميادين الواجب، عملاً مخلصاً».

عز وفخر



وأشارت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، إلى أن شهداء الإمارات نبراس عز وفخر، مؤكدة أنهم يمثلون القدوة في البذل والعطاء والتضحية.

وقالت معاليها: «يقف أبناء الإمارات في الثلاثين من نوفمبر، إجلالاً وإكباراً لشهداء الوطن، الذين بذلوا أرواحهم فداء لخدمة الواجب، ورحلوا إلى جنات النعيم، ودعوات أهلهم وذويهم ودعواتنا جميعاً لا تنقطع، وسيظلون نبراس عز وفخر لقيادتهم الرشيدة، ولوطنهم الإمارات».

تضحيات الأبرار



قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، نستحضر فيها تضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أروع الأمثلة في الفداء والشجاعة والتضحية من أجل حماية الوطن ورفعته، وصون مقدراته، وإبقاء رايته شامخةً خفاقةً.

حيث ستظل تضحياتهم ودماؤهم الطاهرة حافزاً إضافياً لنا، لنواصل مسيرة العمل والتفاني من أجل تعزيز مكانة الإمارات بين أفضل دول العالم، وترسيخ التفافنا وتلاحمنا تحت راية قيادتنا الرشيدة، لاستكمال مسيرة التنمية الرائدة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات الحبيبة والأجيال القادمة».

ذكرى مضيئة



وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم الشهيد يمثل ذكرى مضيئة في نفوس أبناء الوطن، ومناسبة يعبّر فيها مجتمعنا عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات شهدائنا الأبرار في ميادين الكرامة والشرف.

وقالت معاليها: «نستذكر اليوم بكل فخر، تضحيات أبناء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداءً للإمارات، وسطروا أروع الملاحم في سبيل الدفاع عن الوطن، وقيمه الإنسانية النبيلة»، مضيفة أن «تضحيات شهدائنا ستظل خالدة في ذاكرتنا وذاكرة أجيالنا القادمة، وستبقى مصدر إلهام وعزيمة لكل أبناء الإمارات».

انتماء للوطن



أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن شهداء دولة الإمارات، سطروا بتضحياتهم قصة وفاء وانتماء للوطن، ستظل الأجيال المقبلة تذكرها في مسيرة بناء المستقبل المزدهر.

وأوضح أن هذه المناسبة الوطنية الغالية، تؤكد وفاءنا وتقديرنا واعتزازنا بالقيمة الوطنية التي رسخها شهداء الإمارات، بعطائهم وتضحياتهم، متوجهاً بتحية تقدير لأسر شهداء الإمارات، التي تمثل النموذج والقدوة المجتمعية، لتنشئة أبناء الوطن على قيم الانتماء والولاء والتضحية، في سبيل رفعة الإمارات وتقدمها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز