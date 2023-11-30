وزير الداخلية الأوزبكي يزور شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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زار بولات بوبوجونوف وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوزبكستان، مقر القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من الضباط إلى جانب الوفد المرافق للوزير الضيف.

ورحب معالي الفريق المري بالوزير بوبوجونوف، والوفد المرافق له، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية مع مختلف الجهات العاملة في مجال إنفاذ القانون، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في العمل الأمني والشرطي.

مبادرات

واستهل بوبوجونوف زيارته بالتوجه إلى إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، واستمع إلى شرح حول عدد من المبادرات التي تعمل شرطة دبي فيها بالتعاون مع وزارة الداخلية الأوزبكية، وجهود الجانبين المشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

كما استمع بوبوجونوف إلى شرح حول الخدمات الشرطية المتنوعة لمنصة ecrime المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد المجتمع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة، وذلك من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

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