شوارع العين تتزين بـ 4400 عنصر تجميلي احتفالاً بعيد الاتحاد

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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انتهت بلدية مدينة العين من تزيين أكثر من 165 كيلو متراً من المنطقة الخضراء، احتفاء بعيد الاتحاد الـ 52، باستخدام نحو 4400 عنصر تجميلي، مستوحاة من العبارات الوطنية، التي تعكس مظاهر الاحتفال بالمناسبة، وتشكل لوحة مضيئة تجسد إنجازات الاتحاد، وتتضمن الإضاءات، والأعلام، وزينة النخيل، وفقاً لخطة عمل تزيين أبرز الشوارع الرئيسة في المدينة، كالطرق الحضرية والسريعة والجسور، احتفالاً بالمرحلة التاريخية من عُمر الإمارات.

وتوزعت أعمال الزينة في أكثر عن 31 موقعاً في المدينة، بما في ذلك تزيين شارع الشيخ خليفة بأكثر من 300 وحدة ضوئية، فيما تم تزيين 500 نخلة على امتداد الطرق الحضرية. بالإضافة إلى تركيب أكثر عن 1000 علم على مختلف مناطق المدينة، وشملت أعمال الزينة استخدام 2602 مجسم مضيء، منها مجسمات ثلاثية الأبعاد للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، ولتشكل جميعها لوحة فنية رائعة المظهر وفائقة الجمال، ما يعكس مدى فرحة الوطن، وشعب الإمارات بعيد الاتحاد وإنجازاته.

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ومن جانب آخر، أنهت بلدية المدينة استعداداتها للاحتفال يومي 1 و2 ديسمبر، في موقعين، هما مبزرة الخضراء وجبل حفيت، حيث تم اختيارهما نظراً لما يتسمان به من مساحات واسعة، توفر الراحة لمرتاديهما، بجانب أهميتهما كمعلمين طبيعيين هامين، حيث سيشهدان عروض الطائرات المسيرة، بأعداد كبيرة، وتقنيات حديثة، إلى جانب الألعاب النارية التي أضيف لها هذا العام، عرض الأشكال الجمالية، على أن يبدأ الاحتفال في الموقعين يومياً في الساعة 8 مساء.

وستنظم البلدية احتفالات هذا العام، بطابع التطور والحداثة والابتكار، لتقدم عناصر جمالية واحتفالية للجمهور، من خلال توظيف عناصر الإضاءة المبهرة، والطائرات المسيرة والألعاب النارية في صور جمالية تمتد طوال أيام الاحتفال. وسيُبهر المبنى الجمهور بعرض ضوئي جاذب، باستخدام التقنيات البصرية والصوتية، لتقديم قصص متنوعة من مدينة العين والإمارات، بالإضافة إلى لوحات مميزة عن يوم الاتحاد، ويستمر العرض من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل.

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