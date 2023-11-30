ميثاء بوحميد: احتفال تاريخي بمسيرة ريادة عظيمة

المصدر: دبي - البيان

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قالت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن الاحتفال بمسيرة الوطن في يومه الــ 52 هو احتفال تاريخي بمسيرة ريادية عظيمة لدولة تمكنت قيادتها الرشيدة خلال فترة قصيرة من الزمان، من تحقيق الرخاء والسعادة لشعبها وللمُقيمين على أرضها الطيبة، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً في كافة المجالات.

وأضافت: «كل هذه السنوات والإنجازات، امتدت عبر عقود مضيئة وحافلة رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها، الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقود مسيرة تقدم وازدهار الدولة، ويعلو بالوطن والمواطن».

وتابعت الدكتورة ميثاء بوحميد: «وبمساندة رؤية وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حققت حكومة الإمارات الريادة في شتى المجالات وتصدرت كبرى المؤشرات العالمية.. وخلقت لها مستقبلاً واعداً.. حتى أصبحت الإمارات بر الأمان لشعبها وملاذاً آمناً للمقيمين على أرضها وزوارها من كافة أنحاء العالم.. ونشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا من قيادة لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

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