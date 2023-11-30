وصل تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 بمجموعة واسعة من الأنشطة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت وصل، إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات في دبي، بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم في مركز تجربة العملاء على شارع الشيخ زايد. شهد الاحتفالات هشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لوصل، وبحضور مجموعة من أعضاء الإدارة العليا والموظفين.

بدأت الاحتفالات بالنشيد الوطني والكلمة الترحيبية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الشيقة التي ألقت الضوء على تراث دولة الإمارات وأمجادها، والمكانة التي حققتها خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات غير المسبوقة.

وبهذه المناسبة، أعرب هشام القاسم الرئيس التنفيذي لوصل، عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية، قائلاً: «اثنان وخمسون عاماً رفعت خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة اسمها عالياً بين الأمم، وباتت مصدر إلهام للجميع. ولا يسعنا اليوم إلا أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنين لدولة الإمارات الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار. وبدورنا، نجدد عهدنا بأن نسير على خطى الآباء المؤسسين، لصنع المزيد من الأمجاد».

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