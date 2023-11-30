عبد الله النعيمي: يوم للتاريخ والذكرى الأعز على قلوبنا

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال معالي عبد الله بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن الثاني من ديسمبر من العام 1971 سيظل يوماً للتاريخ والذكرى الأعز على قلوب أبناء الإمارات، وتجديد الاحتفاء بالإنجازات والمكتسبات وبمسيرةٍ استثنائية من التقدم والنجاح امتدت لأكثر من خمسة عقود. جاء ذلك خلال حضور معاليه احتفال الوزارة في أجواء وطنية متميزة تنبض بروح الانتماء في حب الوطن، بعيد الاتحاد الـ52

حيث أحييت المناسبة عبر فعاليات سلطت الضوء على تاريخ الدولة والجوانب الحضارية والثقافية والتراثية التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، وفقرات خاصة تتواءم مع توجهات الدولة في التأكيد على أهمية الاستدامة والتصدي للتغير المناخي وتعزيز زيادة الوعي المجتمعي مثل تعهد الاستدامة لموظفي الوزارة الذي تسليط الضوء على الالتزام بالمحافظة على الموارد، ومبادرة زراعة حديقة الاستدامة داخل مبنى الوزارة ، و«استدامة العطاء» التي تركز على ثقافة الخير.

وقال معالي وزير العدل: «حظيت المنظومة القضائية في الدولة بدعم كبير واهتمام من قيادتنا الرشيدة نتجت عنه قفزات تحولية في الخدمات الرقمية ومشاريع ابتكارية مستدامة».

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