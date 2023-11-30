نيابة دبي تحتفي باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت النيابة العامة بدبي، باليوم الوطني الثاني والخمسين للاتحاد تحت شعار «يدوم عزج يا بلادي» وسط أجواء مفعمة بالأهازيج الوطنية التي اجتمع فيها الماضي والحاضر والغد المستدام، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمحامين العامين وأعضاء النيابة.

وتخلل الحفل، الذي جمع موظفي وموظفات الدائرة، عدد من الفعاليات والفقرات منها عرض مسرحي حول موضوع الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية في الدولة، وعرض طلابي من المدرسة الصينية ومدرسة جميرا، وإلى جانب الفنون الشعبية من فرقة الإمارات الحربية، والمسابقات الترفيهية.

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