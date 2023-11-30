ذياب بن زايد: ملاحم أبطالنا ستبقى خالدة في صفحات التاريخ

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أن يوم الشهيد، يجسد أسمى معاني التضحية والإيثار التي بذلها شهداء الإمارات الأبطال في سبيل رفعة الوطن ومكانته بين الأمم، وأن ملاحم أبطالنا ستبقى خالدة في صفحات التاريخ. وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة:

«إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لن تنسى تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتظل راية الوطن عالية خفاقة، وإن يومَ الشهيد مناسبة وطنية خالدة يلتف فيها الشعب حول قادته بقلوب صادقة، لإكمال المسيرة وتجديد الولاء للقيادة والانتماء للوطن، وغرس روح التضحية في نفوس أجيال المستقبل».

وأضاف سموه: «تحية تقدير وإجلال لأمهات الشهداء الأبطال اللواتي جسدن معاني التضحية والبذل والعطاء بأروع صوره وغرسن في نفوس أبنائهن حب الوطن فجادوا بدمائهم الزكية فداءً له.. رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته».

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