راشد بن سعود : بطولات أبنائنا خالدة على مر العصور

المصدر: أم القيوين - وام

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أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن يوم الشهيد في الـ 30 من نوفمبر من كل عام يعد مناسبة وطنية تعكس معاني التضحية وحب الوطن، وإن البطولات التي سطرها أبناؤنا ستبقى خالدة على مر العصور وباقية في الذاكرة في قلوب أبنائه.





بذل وعطاء

وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين في كلمة بيوم الشهيد، أن هذه المناسبة تجسد أسمى معاني وقيم التضحية والبذل والعطاء.

حيث يقف فيها جميع أبناء الوطن احتراماً وتقديراً لأبطال الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الحفاظ على كرامة الوطن، ومن أجل أن تبقى رايته خفاقة عالية. وقال سموه: نجدد الولاء في هذه المناسبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، متضرعين إلى العلي القدير أن يحفظ الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها ، وأن يديم الله على أفراد قواتنا المسلحة القوة، والرحمة لشهداء الوطن الأبرار الذين سيبقون خالدين في ذاكرة كل مواطن .

واختتم سمو ولي عهد أم القيوين كلمته بأن تضحيات وبطولات أبناء القوات المسلحة الأوفياء ممن ضحوا لأجل قيم الحق والعدل ستظل موجودة في الوجدان وفي الذاكرة.

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