بدء توقيع عقود عمل «مواطن دارس» في القطاع الصحي الخاص

المصدر: دبي - وام

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن القطاع الصحي الخاص في الدولة بدأ توقيع «عقد عمل مواطن دارس» مع عدد من المواطنين الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة الجامعية، والمنضمين لبرنامج تطوير كوارد القطاع الصحي ضمن مبادرات «نافس».

يأتي ذلك بعد أن قامت شركة الخدمات الصحية والطبية «HMS» بتوقيع «عقد عمل مواطن دارس» مع عدد من الطلبة المواطنين في تخصصات طبية متنوعة، مثل التمريض والتصوير الطبي والمختبرات الطبية، حيث سيتم بموجب هذه العقود توفير فرص تدريب عملية للمواطنين المعنيين، في مستشفى القرهود ومستشفى مردف أثناء فترة الدراسة، إضافة لضمان فرص وظيفية ملائمة لهم في تخصصاتهم ذاتها بعد تخرجهم من البرنامج بنجاح.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤسسات القطاع الصحي لاستثمار المميزات التي يوفرها «عقد عمل مواطن دارس» عبر توقيع مثل هذا العقد مع المواطنين المنضمين إلى «برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي»، والتي تشمل احتساب المواطن الدارس المعين في الشركة بهذا العقد ضمن نسب التوطين المطلوبة. ويبلغ عدد الطلاب المتدربين في «برنامج» تطوير كوادر القطاع الخاص حالياً أكثر من 2300 طالب، فيما يستهدف البرنامج 2000 طالب مواطن سنوياً.

وكانت الوزارة وبالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» استحدثت عقد عمل جديد تحت مسمى «عقد عمل مواطن دارس» وهو عقد عمل بين صاحب العمل ومواطن دارس ملتحق بالدراسة ضمن إحدى البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل المجلس، يحصل بموجبه المواطن على مكافأة شهرية لا تقل عن 4 آلاف درهم بالتوازي مع تسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة.

ويتوجب على الشركات تعديل عقد عمل المواطن الدارس بعد التخرج إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة وتعديل مستوى راتبه بما يتوافق مع أنظمة الشركة في المهن ذاتها، وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة عقد مواطن دارس على الأقل وفي مهنة في نفس مجال التخصص.

وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: إن عقد عمل المواطن الدارس يحقق منافع كبيرة لطرفيه، حيث يحصل الطالب المواطن على فرصة تدريب في مجال تخصصه تقوده الى الوظيفة في التخصص ذاته بعد تخرجه من الجامعة، فيما يدعم هذا العقد الشركات المستهدفة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها.

من جانبها، قالت ريما السيد، رئيسة الموارد البشرية لشركة الخدمات الصحية والطبية «HMS»: «تماشياً مع مبادرة «المواطن الدارس» قامت إدارة الموارد البشرية في المجموعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في جميع شركاتها المتمثلة بمستشفى القرهود ومستشفى مردف ومركز الفيفا الطبي المتميز - دبي ومركز دي اكس بون المتميز، بإعداد برنامج تدريبي يتوافق مع البرنامج الأكاديمي المعتمد للطلبة وشروط هيئة الصحة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على المساهمة في تدريب وتأهيل الطلبة المنتسبين للقطاع ، بهدف إنشاء كادر طبي مؤهل من مواطني الدولة، وتوظيفهم في الرعاية الصحية مستقبلا».

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