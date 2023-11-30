توافد رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في مؤتمر الأطراف

المصدر: دبي - وام

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تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصل إلى البلاد، أمس، العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وتفصيلاً، وصل إلى البلاد، أمس، الجنرال عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي سيف الشامسي وكيل وزارة الخارجية. كما وصل الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، أمس، إلى البلاد للمشاركة في «COP28»،.

وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. كما وصل دولة أنوار الحق كاكار رئيس وزراء باكستان المؤقت إلى البلاد أمس، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.

إلى ذلك، وصل الجنرال بريس أوليغي أنغيما رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون إلى البلاد أمس، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. وتستضيف دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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