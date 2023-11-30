سارة الأميري: الإمارات تطور قطاع فضاء قادراً على منافسة الدول الرائدة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات تعمل على تطوير قطاع فضاء متقدم يمتلك القدرة على منافسة الدول الرائدة في الصناعات الفضائية، والمساهمة بقوة في بناء اقتصاد وطني متنوع قائم على المعرفة والابتكار، منوهة في الوقت نفسه بمساعي الدولة لتعزيز قدراتها في مجالات البحث وتصنيع تكنولوجيا الفضاء.

جاء ذلك خلال جلسة جمعت معاليها مع منتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو الماضي، وذلك في إطار زيارة منتسبي البرنامج من الوزراء ومساعدي الوزراء ومديري العموم ومساعديهم من 29 دولة، إلى وكالة الإمارات للفضاء.

واستعرضت معاليها خلال الجلسة التي حملت عنوان «حلم دولة الإمارات العربية المتحدة باستكشاف الفضاء»، الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، ومبادرات الدولة لبناء رأس المال البشري.

وقالت معاليها: «إن استراتيجية وكالة الإمارات للفضاء تركز على محاور عدة أبرزها الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، وبناء القدرات والإمكانيات، ودعم النهج الشمولي لتطوير صناعات الفضاء».

واستعرضت معالي سارة الأميري مراحل تطور قطاع الفضاء في الدولة، مشيرة إلى أنه يضم حالياً 80 شركة وهيئة يعمل فيها عدد كبير من خبراء ومهندسي وعلماء الفضاء، لافتة إلى أن التركيز ينصب حالياً على تصميم وتطوير مشاريع فضائية متطورة تمكن الدولة من منافسة الدول الرائدة في صناعة الفضاء، مع مواصلة التركيز في الوقت نفسه على تطوير الإمكانات وبناء القدرات في مختلف جوانب علوم الفضاء.

ولفتت معاليها إلى أن الإمارات تخطط لإطلاق مشروع استكشاف حزام الكويكبات في عام 2028، حيث تركز على بناء القدرات في مجال التصميم والتطوير والتصنيع بما في ذلك الأجهزة والمعدات والبرامج الهندسية اللازمة، منوهة معاليها بأهمية الشراكة والتعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا الإطار، من أجل تطوير تقنيات متقدمة تخدم هذا المشروع والمشاريع الفضائية المقبلة.

واستعرضت معاليها خلال الجلسة مجموعة من مشاريع وبرامج وكالة الإمارات للفضاء ومنها مجمع البيانات الفضائية، وأكاديمية الفضاء الوطنية وبرنامج تطوير الأقمار الصناعية الرادارية (سرب)، مؤكدة معاليها الدور الحيوي الذي تلعبه هذه البرامج في تعزيز المعرفة في قطاع الفضاء وتوظيفها لدعم وتوسيع جهود الدولة في مجال استكشاف الفضاء، بالإضافة إلى تطوير مسارات مهنية في هذا القطاع.

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