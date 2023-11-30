عبدالله بن سالم: شهداء الوطن قدموا أرواحهم دفاعاً عن العرض والأرض

المصدر: الشارقة - وام

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قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة: «بكل معاني الفخر والعزة، تحتفي دولتنا في الثلاثين من نوفمبر من كل عام بيوم الشهيد، وهو احتفاء بأبناء الوطن ممن ضحوا بأنفسهم حتى نالوا الشهادة.

والذين قدموا الغالي والنفيس من أجل أداء واجبهم تجاه بلادهم، ونحتفي في هذا اليوم بسيرتهم العطرة التي تروي تضحياتهم وبطولاتهم، وتقديمهم الأرواح في سبيل الدفاع عن العرض والأرض، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم ويرحمهم ويغفر لهم، ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين».

وأضاف سموه ــ بهذه المناسبة ــ: «إن أبناء وبنات وعائلة كل شهيد من شهداء الواجب في بلادنا، من قواتنا المسلحة، أو في مختلف ميادين العطاء الأخرى، هم تحت رعاية كريمة واهتمام لا محدود من القيادة الرشيدة، وهو طريق سارت عليه بلادنا منذ تأسيسها، رعت به كل من ينتمي إلى هذه البلاد العزيزة، هذا العمل كان ولا يزال كلمة السر التي يتميز بها كل من يعيش على أرض الإمارات الحبيبة، وحبّ الوطن لدرجة الفداء بالنفس، وتغرس فيه أعمق معاني الوطنية الحقّة».

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