ولي عهد عجمان: نعتز ونفخر بشهداء الإمارات

المصدر: عجمان - وام

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قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها بفخر وعرفان ووفاء كوكبةً من خيرة وأنبل وأطهر وأشجع أبناء الوطن الذين قدموا المهج والأرواح رخيصة لتبقى راية الإمارات غالية وشامخة.

وأكد سموه أن قيادتنا الرشيدة عرفت بالوفاء للشهداء والاعتزاز ببطولاتهم وتخليد سيرتهم والفخر بما قدموه من أجل وطنهم وأمتهم.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن أبناء الإمارات جسدوا بتضحياتهم المعدن الأصيل لشعبنا، مستلهمين رؤية ونهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنصرة الإنسان أينما كان وإحقاق الحقوق، وإشاعة العدل وبسط السلام.

وأضاف سموه أن شهداءنا أصحاب فضل اختارهم الله ليرفع شأنهم في الدنيا وفي الآخرة، وأن أعظم شرف يمكن أن يناله الإنسان في هذه الحياة هو الشهادة في سبيل الله، ورفعة الأوطان

وتابع سموه: تحية إجلالٍ وإكبار لأمهات الشهداء وذويهم وأهلهم على نكران ذواتهم، ومواقفهم التي كانت مضرب الأمثال في حب الوطن والوفاء له والتفاني من أجله.

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