حاكم الفجيرة: تضحيات شهدائنا تعكس روح التفاني والانتماء للوطن

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن يوم الشهيد، مناسبة جليلة نستذكر فيها سيرة كل من غادرنا، وظل في قلوبنا وخيالنا حاضراً، بكل بهائه وقوته، إنه يوم للاعتزاز والفخر بتضحيات الأبطال الشهداء. وأضاف سموه في كلمة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد أن هذه المناسبة فرصة للتأمل والتذكر والوقوف بفخر واحترام أمام تضحياتهم.

فهذا اليوم يعكس روح الوطنية والوفاء للجنود البواسل، الذين فقدوا حياتهم من أجل حماية وحفظ الأمن والسلام في الإمارات. وقال سموه: يملأنا الفخر في ذكرى يوم الشهيد، ونستذكر في هذا اليوم الجليل سيرة كل من غادرنا، وظل في قلوبنا وخيالنا حاضراً، بكل بهائه وقوته، إنه يوم للاعتزاز والفخر بتضحيات الأبطال الشهداء، وتكريمهم، يوم يستحضر فيه الوطن قدراتهم وتفانيهم، ليعبّر عن امتنانه العميق لهم، واحتفائه بهم، ليقول لهم شكراً على بذل الغالي والنفيس، كرمى للوطن الذي يفخر بكم.

تأمل

إن هذه المناسبة فرصة للتأمل والتذكر والوقوف بفخر واحترام أمام تضحياتهم، فهذا اليوم يعكس روح الوطنية والوفاء للجنود البواسل، الذين فقدوا حياتهم من أجل حماية وحفظ الأمن والسلام في الإمارات، تلك التضحيات العظيمة تعكس روح التفاني والانتماء العميق لهذا الوطن الغالي، إنهم قدوة حية للشجاعة والتضحية من أجل قيم الحرية والعزة والسلام، فلنقف معاً بكل اعتزاز واحترام، أمام تلك الأرواح الطاهرة، ولنعدهم بأن نحمل راية الوطن بكل فخر، وأن نحافظ على إرثهم العظيم. إن تضحية شهداء الإمارات البواسل، عكست روح الولاء والانتماء لوطنهم، وأثرت بشكل كبير في شعب دولة الإمارات، والأجيال الحالية والشباب، إنهم مصدر إلهام للجميع.

فقد قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وأظهروا قوة العزيمة والتضحية.نؤكد في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، أن دولة الإمارات، بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخواني حكام الإمارات، ستظل ملتزمة بقيم الشهادة والتضحية والوفاء لأبطالنا الشهداء، ورمزاً للأمن والاستقرار لأبناء شعبها، ولكل من يقيم على أرضها.

امتنان

كما نتوجه بكلمات الشكر والامتنان لأبنائنا وإخوتنا عائلات الشهداء، لهم منا أعظم تحية، فهم في قلوبنا، وأمانة في أعناقنا، ومن صبرهم وقوة بأسهم نستمد العزيمة للعمل بجد في خدمة بلادنا الحبيبة، نسأل الله أن يرحم شهداءهم، ويسكنهم فسيح جناته.

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