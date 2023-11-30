سعود بن صقر: شهداؤنا صانوا الوطن وأوفوا العهد وأخلصوا الواجب

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن فخر واعتزاز شعب الإمارات بتضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين صانوا الوطن، وأوفوا العهد، وأخلصوا الواجب لوطنهم وقيادتهم وشعبهم.

وفي ما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في ذكرى يوم الشهيد:

في ذكرى تخلد لحظات لا تنسى في تاريخ عز الوطن ومجده الخالد، نحتفي بشهداء الإمارات، وذكراهم الخالدة في تاريخ الوطن، وفي وجدان شعب الإمارات.. فهم من صانوا الوطن، وأوفوا العهد، وأخلصوا الواجب لوطنهم وقيادتهم وشعبهم، فكانت ميادين العز والشرف شاهدة على تضحياتهم، وساحات الكرامة سطرت بطولاتهم، فهم الذين ارتقوا إلى شموخ العز، ورووا بدمائهم الزكية تراب الوطن، وقدموا أرواحهم الغالية فداءً ودفاعاً عن دينهم ووطنهم، وحفاظاً لمكتسبات وطنهم وأمنه واستقراره.

في يوم الشهيد، نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بتضحيات شهداء الإمارات، الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الوطن، فهم القدوة والمثل الأعلى، ومن تضحياتهم نستمد أسمى معاني الإخلاص والوفاء في خدمته.. ستظل ذكراهم وتضحياتهم نبراساً يضيء لنا دروب المجد، وستبقى سيرتهم الطيبة دروساً نستلهم منها قيم الانتماء والكرامة والفداء من أجل الوطن ورفعته.

ولأن الأمم تنهض على أكتاف أبنائها الأوفياء، وتعلو بتضحيات شهدائها الأبرار، فقد قامت دولة الإمارات، بعزيمة أبنائها من قواتنا المسلحة حماة الوطن ودرعه الحصين وعنوان وحدته وقوته، الذين نذروا حياتهم من أجل حماية الوطن، لتبقى رايته عالية خفاقة بين الأمم، ولتظل الإمارات دولة الخير والإنسانية، ومنارة للسلام والاستقرار والتقدم.

في هذا اليوم، الذي تتجلى فيه قيم العطاء، وتسمو فيه معاني الوفاء، نجدد العهد بأننا سنبقى أوفياء لدماء وتضحيات شهداء دولتنا، وكذلك لتضحيات أم الشهيد، التي قدمت أغلى ما تملك، دروعاً تحمي الوطن، وتصون مكتسباته، فكانت النموذج المشرّف، والملحمة الوطنية الملهمة للأجيال الحالية والقادمة في حب الوطن.

رحم الله شهداء الوطن الأبرار، أبطال الحق والواجب، وأسكنهم فسيح جناته، مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وأدعو الله تعالى أن يديم على الإمارات نعمة الأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.

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