النائب العام للدولة: شهداء الوطن قدموا المثل الأعلى في النبل والعطاء والتضحية

المصدر: أبوظبي - وام

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وجه المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، تحية إجلال واحترام لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا المثل الأعلى في النبل والعطاء والتضحية والإخلاص لوطنهم، لتبقى تضحياتهم خالدة في سجلات الوطن بأحرف من نور، ولتظل راية الوطن شامخة خفاقة.

ولاء وانتماء

وقال الشامسي في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: إن الاحتفاء بشهداء الوطن هو تعبير صادق عن تقدير شعب الإمارات لتضحياتهم التى بذلوها ليعيش شعب الإمارات عزيزاً وسيداً في وطن آمن ومستقر، وهي مناسبة يستلهم فيها شباب الوطن معنى الولاء والانتماء للأرض والأهل، من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصاروا رمزاً لعزة شعب وفخر وطن.

وأضاف الشامسي: «إن وقوفنا يداً واحدة متلاحمين تحت علم الدولة بكل عزيمة وقوة للمحافظة على مكتسباتنا، هو بذاته تكريم لأرواح الشهداء الذين بذلوا أرواحهم ليبقى هذا الوطن شامخاً ولتعي أجيالنا المقبلة عظم المسؤولية وأهمية أن نكون سداً منيعاً في وجه المخاطر التي تهدد استقرارنا وأمننا مهما كانت تلك المخاطر».

وأشار النائب العام للدولة إلى أن حرص القيادة الرشيدة على الاحتفاء بذكرى الشهيد، يعكس المكانة النبيلة التي يحظى بها الشهداء الأبطال لدى قيادة الدولة، وحرصها على تخليد ذكراهم، وهم من سطروا بتضحياتهم صفحات مضيئة في تاريخ دولة الإمارات الحافل بالبطولات والعطاء، موضحاً أن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة يتجدد فيه شعور الجميع بقيمة المسؤولية الوطنية، في الحفاظ على منجزات الوطن التي جاد الشهداء في سبيلها بأرواحهم.

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