منصور بن زايد: يوم الشهيد يوم الوفاء والعرفان لشهداء الوطن وبطولاتهم

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن «يوم الشهيد» هو يوم الوفاء والعرفان لشهداء الوطن والإجلال لتضحياتهم وبطولاتهم.

والتي ستبقى أوسمة كرامة ومنارات عز للأجيال. وقال سموه في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يوافق 30 من شهر نوفمبر من كل عام: «نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، لا ننسى من بذلوا الأرواح والدماء في ميادين الواجب دفاعاً عن أمن الوطن، وصوناً لسيادته ولتظل راية دولة الإمارات عاليةً خفاقةً ورمزاً للعزة والرفعة الشموخ».

وفيما يلي نص كلمة سموه بمناسبة يوم الشهيد:

«الثلاثون من نوفمبر، هو يوم الوفاء والعرفان لشهداء الوطن والإجلال والإكبار لتضحياتهم، فالجود بالأرواح أسمى مراتب العطاء والبذل وأعلى درجات البطولة وأعظم معاني الانتماء والولاء للوطن. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، لن ننسى من بذلوا الأرواح والدماء في ميادين الواجب، دفاعاً عن دولة الاتحاد، وصوناً لسيادتها، وحمايةً لمواطنيها، ولتظلّ رايتها عالية خفاقة، ورمزاً للعزة والرفعة الشموخ.

وفي هذا اليوم، نعاهد شهداءنا، أن تظل تضحياتهم أوسمة كرامة ومنارات عز، وأرواحهم الطاهرة مشاعل تضيء الطريق للأجيال، وأن تبقى قصص استشهادهم نماذج فخر في حب الوطن والذود عنه، وأن يظل أبناؤهم وأسرهم وذووهم أمانة في أعناقنا، يتعهدهم الوطن بالرعاية، وتتولاهم الدولة بالعناية والمتابعة. وفي هذه المناسبة الوطنية، ندعو أبناءنا إلى التحلي بالقيم النبيلة التي جسدها شهداء الوطن وأن يتخذوا منهم قدوةً ومصدر إلهام في العمل والإخلاص وحب الوطن.

إن تضحيات شهدائنا جسدت قيم البذل والفداء والعطاء التي رسخها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون لدى أبناء الإمارات، وعلى ذات نهجهم نحن سائرون، تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

حفظ الله دولتنا، منارة سلام ومحبة، وتغمد برحمته ومغفرته أرواح شهدائنا، وجزى أمهاتهم وآباءهم وأبناءهم وأسرهم خير الجزاء، وأدام على دولتنا نعم الأمن والأمان والاستقرار».

سموه:

الجود بالأرواح أسمى مراتب العطاء وأعلى درجات البطولة وأعظم معاني الانتماء

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