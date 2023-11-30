زكي نسيبة: شهداء الإمارات بذلوا دماءهم الطاهرة في ميادين العز

المصدر: العين - وام

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أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن أبناء الإمارات سيبقون أوفياء لذكرى شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم الطاهرة في ميادين العز.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: نقف اليوم تحية إجلال وإكبار وافتخار إلى أبناء الوطن الذين ساروا بخطى واثقة في مسيرة التضحيات، وبذلوا دماءهم الشريفة الطاهرة في ميادين العزّ والشرف للذوّد عن المُستضعفين ولمساندة قضايا الحق والعدالة ونصرة المظلومين وإعادة الحقّ لأصحابه.

رجل سلام

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير على خُطى ونهج مؤسسّها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي اشتهر في كافّة أرجاء المعمورة كرجل للسلام، يتّبع مبدأ تحكيم لغة الحوار والعقل في حلّ الخلافات وحقن الدماء وإطفاء شرارة الأزمات، وتلتزم دولة الإمارات وبفخر بقيم ومبادئ التسامح، المحبة والسلام.

وتحرص على أن تُشكّل هذه القيم والمبادئ أساس ومحور سياساتها الخارجية على كافة المستويات إقليمياً وعربياً وعالمياً، وأثبتت بالفعل لا بالقول، إيمانها الثابت بالسلام واعتبار الحوار اللغة الرسمية والبديل الأوحد لإدارة الأزمات، وتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تسطير إنجازات هائلة على مستوى تعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونشر مفاهيم التسامح والعيش السلمي بين الأديان والمجتمعات، والسير بخطى واثقة نحو الريادة في العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم.

عهد

واختتم معاليه تصريحه قائلاً: رحم الله شهداء الأمة الذين قضوا في معارك الدفاع عن كرامة الإنسان، ونسأله جلّ في علاه أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، مُعاهدين قيادتنا الرشيدة على أن نكون أوفياء لذكرى شهداء الوطن، ومواصلة الرسالة في الحفاظ على مكتسبات الإمارات وقيمها الإنسانية النبيلة.

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