ذياب بن محمد: تضحيات الشهداء محفورة في ذاكرة الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة إن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن.

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام إن هذا اليوم من أهم المناسبات الوطنية التي تبرز قيم أبناء الإمارات في الفداء للوطن والتضحية له. وأكد سموه أن نهج البذل والعطاء الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه نهج راسخ وثابت، يبرزه أبناء الإمارات بتضحياتهم وتلاحمهم وتفانيهم لأجل خدمة الوطن.

ولفت سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن شهداء الوطن سيظلون خالدين في ضمائرنا أحياء في قلوبنا حاضرين في أذهاننا، وستظل الأجيال تتناقل تضحياتهم وبطولاتهم بكل فخر واعتزاز.

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