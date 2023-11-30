مسؤولون: تضحيات الشهداء مصدر فخر وإلهام لأبناء الوطن

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون في دبي، أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر فخر وإلهام لأبناء الوطن، مشيرين إلى أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد ذكرى الشهداء البواسل الذين ضحوا بحياتهم فداء لهذه الأرض الطيبة.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي: «نستذكر أرواح شهدائنا الأبرار في «يوم الشهيد» أولئك الأبطال الميامين من أبناء الإمارات البواسل، الذين سطَّروا بدمائهم أروع أمثلة الإقدام من أجل الدفاع عن الوطنِ ومكتسباته ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

والمظلومين وحمايتهم، أولئك الجنود الأبطال الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن والذود عنه بكل إقدام، وشجاعة، وحفروا أسماءهم بحروف من ذهب في سجل الشرف لتاريخ هذه الأمة، لتبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن، ووجدان أبنائه وفخراً لهم إلى الأبد».

وأضاف معاليه: «ندعو الله العلي القدير أن يتقبل شهداءنا الأبرار ويسكنهم في أعلى مراتب جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة».

وتابع معاليه: «تحتفل دولتنا الحبيبة هذه الأيام بالذكرى الثانية والخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات، هذه المناسبة الطيبة التي نعد لها العدة لنحتفل بها في الثاني من ديسمبر من كل عام، ونستذكر معاً المسيرة التاريخية الحافلة بالإنجازات والعمل الوطني المخلص الدؤوب، والتي استهلها رجال مخلصون.

وأوصلت هذا الوطن إلى ما هو عليه اليوم من تقدم وازدهار ورقي، إنهم آباؤنا المؤسسون بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والذين اجتمعوا على قلب واحد، في الثاني من ديسمبر من عام 1971، وأعلنوا قيام دولة الإمارات، وعملوا بكل ما أوتوا من قوة، وبذلوا الغالي والنفيس، من أجل رفعة شأن هذا الوطن وإعلاء رايته عالية خفاقة بين دول العالم أجمع.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد ذكرى شهداء الوطن البواسل الذين ضحوا بحياتهم فداء وتضحية لهذه الأرض الطيبة، وسطروا أسمى معاني البطولة والتضحية في سبيل أمن المجتمع والحفاظ على مكتسباته.

وقال المري: نقف في يوم الشهيد، الذي يصادف يوم 30 من نوفمبر من كل عام، إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء الأبطال، الذين جادوا بحياتهم ذوداً ودفاعاً عن أرض الوطن، فكانت مواقفهم الأبية وتضحياتهم الغالية، مثالاً للحق والخير والوفاء، ونبراساً يُلهم الأجيال من بعدهم، لأنهم بحق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأكد معاليه، أن يوم الشهيد يؤكد تقدير القيادة الرشيدة لشهدائها الأبرار الذين لن ينسى التاريخ إخلاصهم ووفاءهم وحبهم للوطن، إذ حملوا على عاتقهم رسالته وقيمه وقدموا أرواحهم فداء للأرض، وكانوا الحارس الأمين ولمكتسباته ومنجزاته ومقدراته الوطنية، فهم بحق الرجال الأوفياء، وأبناء زايد الذين نفخر ونعتز بهم أبد الدهر.

وأضاف: «سيبقى الشهداء في ذاكرتنا جيلاً تلو آخر ومواقفهم مصدر إلهام ونبراساً للقوة والتلاحم والتعاضد والإخلاص والولاء، ونحن في شرطة دبي نقف إجلالاً وفخراً لكل من وهب حياته فداء للوطن، رحم الله شهداءنا المخلصين الأبرار.

جودة الحياة

وأكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن يوم الشهيد، يوم تتجدد فيه معاني الولاء والانتماء والتضحية، حباً للوطن وخدمة لترابه الغالي، وهو تخليد لذكرى حماة الوطن، الرجال البواسل الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لرفعته.

وقال معاليه: «دولة الإمارات ستظل وفية لدماء شهدائها الأبرار، وبطولاتهم ستكون خالدة في أذهان الجميع ومبعث الفخر للأجيال القادمة.

وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات، بفكر قيادتها الرشيدة، قدمت للعالم نموذجاً يحتذى به في استدامة العطاء وتقديم المساعدة لمحتاجيها ورد الحقوق والمظالم لأهلها، بل بذل الغالي والنفيس من أرواح أبنائها لنصرة الحق.

وقال معاليه: «يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات الأبطال في الذود عن الوطن بأغلى ما يملك أبناؤه، فرحم الله شهداءنا الأبرار».

شموخ

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستذكر في يوم الشهيد خيرة أبناء الوطن البررة، الذين بذلوا الغالي والنفيس، وأعطوا بلادنا من دون حدود، وقدموا أرواحهم في سبيل عزة الوطن ورفعته وشموخه وأمنه، وجسدوا أسمى معاني الشجاعة والعطاء والوفاء، وأنبل قيم الكرامة والفداء التي غرسها الآباء المؤسسون في المجتمع دولة الإمارات الأصيل.

وتثمر بطولات ومآثر وطنية عظيمة، في ظل القيادة الرشيدة التي تولي بناء الإنسان الإماراتي الذي لا يتوانى عن نذر حياته لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار، أهمية قصوى، كي تبقى راية الاتحاد عالية خفاقة في ساحات العز وميادين الواجب، ونوجه في هذا اليوم المجيد تحية إكبار وتقدير إلى قواتنا المسلحة، الدرع المنيع لوطننا.

والذين يسمو الوطن بإخلاصهم، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على بلادنا نعمة السلام والاستقرار، لتبقى الإمارات أرضاً ينعم شعبها بالاستقرار والأمان والحياة الكريمة».

قيم ولاء

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن تضحيات شهداء الوطن أسمى معاني التعبير عن قيم الولاء لثرى الأوطان وقادتها، وجوهر المواطنة الصادقة التي تقوم على عقيدة راسخة، تمنح صاحبها يقيناً بأنه لا شيء أثمن من الوطن، وأن الذود عن حماه بالروح أرفع صور الإيثار والفداء والتضحية الخالدة التي تُبقي القيم النبيلة الرفيعة عنواناً خالداً لدولة الإمارات وأبنائها.

وأكد أن حرص القيادة الرشيدة على تخصيص يوم للاحتفاء بشهداء الوطن والاهتمام الدائم بأسرهم، وفاء لبطولات مَن كانوا على الثغور رجالاً صادقين ما عاهدوا الله عليه، مؤمنين بما لأوطانهم من حق في أعناقهم، ليقدموا للأجيال قدوة رفيعة المعاني في العطاء، وهي دعوة لنا كذلك للبذل والتفاني في كل ميدان، ترسيخاً وإعلاءً لكل مقومات نهضة الوطن وعزته.

تفانٍ

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن يوم الشهيد بات يشكل ذكرى سنوية للتأكيد على حجم الالتفاف الوطني لأجل رفعة الوطن وعزته، ومناسبة عميقة للتذكير بأن التحديات والصعوبات تذللها تضحيات كبيرة لمخلصين تفانوا في حب الوطن وفي سبيل حماية مكتسباته.

وأكدت معاليها، أن تخصيص يوم للاحتفاء بشهداء الوطن الأبرار والتذكير بتضحياتهم، تأكيد على الاحترام الكبير الذي توليه الدولة حكومة وشعباً لأبنائها الذين استشهدوا لأجل وطنهم.

وقالت معاليها: «وقوفنا يداً واحدة تحت راية علمنا بكل عزيمة وقوة تكريم لأرواح الشهداء، وإخلاص لما استشهدوا لأجله، ولأجل أن تبقى أرواحهم مضيئة في مسيرة وطننا، ويجب أن يعي شبابنا عظم المسؤولية، وثقل الحمل، وأهمية أن نكون سداً منيعاً في وجه جميع الأخطار التي تهدد استقرارنا وأمننا».

عطاء

وأشارت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون بدبي دبي للثقافة، إلى أن يوم الشهيد ذكرى وطنية تبرز قيم التفاني والإخلاص، وتعبر عن معاني العطاء والعزة والكرامة، ورسالة وفاء لشهداء الوطن الأبرار ورجاله المخلصين الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن دولة الإمارات وإنجازاتها وكرامتها.

وقالت: «نقف في هذا اليوم إجلالاً لشهدائنا، ونستحضر مواقفهم المشرفة وبطولاتهم التي تعزز في نفوسنا قيم الولاء والانتماء للدولة، وترسخ أسمى صور التضحية وبذل الغالي والنفيس فداءً للوطن، فقدموا أروع الأمثلة في الوطنية، ورسموا صورة مشرفة عن مجتمعنا وقيمنا الأصيلة».

منوهة بأن تضحيات هؤلاء الأبطال ستظل مصدر فخر وإلهام لأبناء الوطن، ومحفزاً على مواصلة السير على نهج الآباء المؤسسين والتمسك بمبادئ الاتحاد، وتحقيق طموحات الدولة وتطلعاتها الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

استقرار

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن أبناء الإمارات عاهدوا الله والوطن والقيادة الرشيدة على التضحية من أجل الوطن وبذل الغالي والنفيس من أجل مستقبله، والحفاظ على أمنه واستقراره ومصالحه.

وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، إن الاحتفاء بالشهداء يأتي تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية، ويظل شعبها عزيزاً كريماً.

وأضاف أن أبناء الإمارات يؤكدون دائماً قوة المجتمع الإماراتي وتماسكه ووحدته، واستعدادهم الدائم لتلبية نداء الوطن، وأظهروا بمواقفهم المشرفة الصورة الحقيقية لمعدن شعب الإمارات الأصيل وصورة الأسرة الإماراتية الواحدة المتماسكة التي تلتف حول قيادتها في كل المواقف والأوقات.

وأشار إلى أن أكبر تكريم لأرواح شهداء الإمارات الأبرار، مواصلة النهج الذي ساروا عليه، واستكمال المهمة التي بدؤوها واستشهدوا من أجلها وهي مهمة أبناء الإمارات جميعاً أن تبقى الإمارات عزيزة شامخة رايتها خفاقة عالية ماضية بكل قوة وعزيمة في طريق المجد، طريق العزة والتقدم والازدهار.

راية الوطن

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نستحضر ذكرى شهدائنا الأبطال الذين ضحُّوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في سبيل إعلاء راية الوطن والذود عن حماه، ليُسطِّروا بذلك أسمى ملاحم البذل والعطاء، ويحمل هذا اليوم في طياته معاني كثيرة تمس وجدان الإماراتيين والعالم، وتذكرهم بالشهداء الذين قدَّموا نموذجاً مُشرفاً للأجيال القادمة».

وأضاف: «نُجدِّد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة بمواصلة السير على هذا الدرب والالتزام بالقيم وبذل أغلى ما نملك في سبيل دفع عجلة النهضة الحضارية الشاملة لوطننا».

وقال أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: «يُمثّل يوم الشهيد الإماراتي مناسبة وطنية نعرب فيها عن فخرنا ببسالة شهداء دولتنا الحبيبة الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة ذوداً عن حمى الوطن، فغدوا رموزاً خالدة للعزة والإباء.

وستبقى تضحيات شهداء الوطن الأبرار محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء دولة الإمارات، فهم حَمَلة شعلة البطولة الذين روت دماؤهم الزكية الطاهرة هذه الأرض، لننعم بالاستقرار والسلام».

وأضاف: «في هذا اليوم المجيد، نفخر في اللجنة العليا للتشريعات بمشاركة شعبنا إحياء الذكرى العطرة لشهدائنا وتخليد تضحياتهم وتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونسأل الله تعالى أن يتغمّد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يحفظ بلادنا قيادة وشعباً من كل سوء، وأن يُديم على إماراتنا نعمة الأمن والأمان، وأن يُوفّق قيادتنا الرشيدة لما فيه خير الوطن والمواطن».

وقالت الدكتورة ميثاء بو حميد، مديرة نادي دبي للصحافة، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن يوم الشهيد ليس فقط مناسبة وطنية وإنما أيضاً يوم مبارك، سطر فيه شهداؤنا تضحيات كبيرة في ميادين العزة والكرامة وتضحياتهم هذه مصدر فخر واعتزاز لنا ووسام شرف طوال حياتنا.

ومن الواجب أن نتحدث جميعاً لأبنائنا وبناتنا عن قيمة هذا اليوم الذي يتطلب من الجميع الاحتفاء به عرفاناً لشهدائنا الذين أكرموا وطنهم الإمارات بدمائهم الزكية وضحوا بأنفسهم ليبقى الشعب الإماراتي آمناً مطمئناً. وأضافت: «يوم الشهيد ذكرى مخلدة في وجداننا ومناسبة نؤكد بها أن شعب الإمارات لن ينسى تضحيات جنوده ممن قدموا حياتهم في ساحات العز والشرف دفاعاً عن أرضهم ووطنهم وحقوقهم، وعن راية الإمارات لتبقى عالية وشامخة بين الأمم».

وتابعت: «الشهادة أغلى مرتبة يصل إليها أي إنسان على وجه الأرض في سبيل نصرة الحق والعزة والكرامة، ونعاهدهم أن أسماءهم وتضحياتهم ستبقى علامة خالدة ومضيئة في تاريخ الإمارات، والاحتفال بيومهم أقل ما يمكن أن نقدمه لرد الجميل والمعروف لأسرة الشهداء في ظل هذا الوطن الذي لا ينسى شهداءه الذين هم دوماً مصدر فخره ومحل اعتزازه».

وقالت: «في هذه المناسبة الغالية نجدد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة ونعاهدها بالإخلاص والعمل وأن نبذل قصارى جهودنا للإسهام في تعزيز مسيرة الوطن ومكانته الريادية في مختلف الميادين والمجالات».

تلاحم

وقالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، المديرة العامة لمعهد دبي القضائي: «شهداؤنا نبراس نور يزيّن سماء هذا الوطن بكل فخر واعتزاز، وإن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا إنّما تأتي عاماً تلو آخر لتؤكّد أنّ أبناءنا ضحّوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على قيم الوطن وسلامة المجتمع.

وفي هذا اليوم تتجسّد قيم الإخلاص التي تبرز روح ووحدة شعب الإمارات لتكريم أولئك الأبطال الذين سطّروا بدمائهم أسمى آيات العز والفخر وقدّموا نموذجاً يُحتذى به في الشجاعة والتفاني من أجل العدالة والأمان، ونعاهدهم أن نُحافظ على بلادنا ومكتسباتها التي كان لهم فضل كبير في تحقيقها، فإرث الشهداء اليوم يتجسد في الإنجازات المستمرة للإمارات في رحلتها نحو تحقيق التقدم والريادة».

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