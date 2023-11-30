مسؤولون: بطولات الشهداء جسّدت روح الوطنية والتلاحم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون وقيادات تنفيذية أن بطولات الشهداء جسّدت روح الوطنية والتلاحم، مشيرين إلى أنهم قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ومشاعل للسلام والأمان.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: «نقف في يوم الشهيد بكل فخر واعتزاز تكريماً وتقديراً لكوكبة من أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن والذود عنه، الرجال الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإباء ليخلدوا أسماءهم في سجل الشرف والكرامة.

وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «في يوم الشّهيد، نقف إجلالاً وإكباراً لمآثر وتضحيات شهداء الوطن البواسل، الذين بذلوا أرواحهم الطّاهرة في الذّود عن حِمى الوطن وتلبيةِ نداء الواجب، ونُعرب في هذا اليوم عن بالغ الفخر والاعتزاز بأبناء الإمارات البَرَرة الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة والبسالة والتّضحية في ميادين العزّة والإباء، سائلين المولى عزَّ وجل أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ويُسكنهم الفردوس الأعلى، ويُلهم ذويهم الصّبر والسلوان، معاهدين وطننا أن تبقى ذكرى شهدائنا الأبرار حيّةً في نفوسنا ونبراساً ينير دربنا».

وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «في هذا اليوم نحيي ذكرى شهدائنا، ونستذكر فيه تضحياتهم بأرواحهم الطاهرة في سبيل الذود عن الوطن والدفاع عن الحق وإعلاء راية العدل، ونؤكد على أن شهداء الوطن يعيشون في قلوبنا دائماً، فهم رموز التضحية والوفاء، ونبراس للأجيال في البذل والفداء لوطن العزة والفخر».

وقال ضرار بالهول الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «نستذكر في يوم الشهيد تضحيات الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن الغالي، وتحقيقاً للأمن والسلام، ونحتفي ببطولاتهم التي جسدت روح الوطنية والتلاحم بين أبناء هذا الوطن العظيم، ونستعيد في الذاكرة قصص بطولاتهم وتضحياتهم الخالدة، أولئك الذين لم يبخلوا بأعظم ما يملكون، بل قدموا أرواحهم الذكية فداءً للوطن، ومشاعل للسلام والأمان، فجسدوا أعلى معاني الفداء والتفاني، وأصبحوا النبراس الذي يضيء دروب الأجيال القادمة نحو مستقبل أفضل».

وقال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» إن إحياء ذكرى يوم الشهيد، يؤكد أن الأوطان تبنى بتضحيات وعطاءات أبنائها المخلصين كل في موقعه. وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام أن الشهداء في ذاكرة الوطن والأجيال القادمة رمز للنبل والعطاء والتضحية، نستلهم منهم أعلى قيم التلاحم والتعاضد والشجاعة والتفاني في خدمة الوطن، وستظل تضحياتهم خالدة في سجلات الوطن بأحرف من نور. وأكد أن يوم الشهيد مناسبة نستذكر فيها كوكبة من أبناء الوطن جادوا بأرواحهم من أجل أن تبقى راية هذا الوطن شامخة خفاقة ضاربين المثل والقدوة في الوفاء في ميادين الواجب والشرف. وقال: «في هذه المناسبة نجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة وقيم ومبادئ الإمارات ..

تلك القيم القائمة على البذل والعطاء ومناصرة الحق ونصرة المظلوم التي زرعها في نفوسنا الآباء المؤسسون، إنها النبراس التي يسير عليها أبناء الوطن في كل وقت، وتزيدنا إصراراً وقوة وتماسكاً وتلاحماً». وقال منصور محمد الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في«مجموعة إيدج»: «في يوم الشهيد، نستذكر أولئك الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل رفعة وطننا، هو مناسبة مهيبة تذكرنا بالتضحيات العظيمة التي قدمها رجال ونساء الإمارات، الذين كرسوا أنفسهم لحماية القيم والمبادئ التي تحدد هويتنا».

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: « نؤكد فخرنا واعتزازنا بتضحيات شهدائنا الأبطال الذين رفعوا راية المجد والعزة، وسطروا بتضحياتهم صفحةً تاريخية مضيئة عنوانها إعلاء راية الوطن والحق، لقد عززت تضحياتهم الهوية الوطنية وجسدت التطلعات نحو مستقبل آمن وواعد ونستذكر في هذا اليوم شهداءنا الذين قدّموا أروحهم الطاهرة فداءً للوطن، فغدوا خير مثال في التفاني والإيثار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز