خالد بن زايد: شهداؤنا قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «نحيي في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، ذكرى شهدائنا البواسل الذين ضحوا وقدموا أرواحهم الطاهرة للدفاع عن حمى الوطن وصيانة مكتسباته ومنجزاته».

وأضاف سموه، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد: أن إحياء ذكرى «يوم الشهيد» وتخليد ذكراه العطرة، يشكل رمزاً لقيم الوفاء والانتماء لهذا البلد المعطاء وقيادته الرشيدة، حفظها الله.

وتابع: «ونحن إذ نقف اليوم إجلالاً وإعزازاً لأرواح شهدائنا الزكية، لنؤكد أننا سنظل دوماً نتذكر تضحياتهم البطولية، ونستلهم منها أسمى دروس الفداء والعطاء». وقال سموه: «نوجه تحية لكل شهيد روى بدمائه الذكية ثرى هذا الوطن العزيز، وتحية لأسر الشهداء وذويهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب، عاشت دولة الإمارات آمنة مستقرة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار».

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