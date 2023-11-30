صقر غباش: مناسبة خالدة تحتفي بشهداء الإمارات الأبرار وتجسد معاني العزة والكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الشهيد هو مناسبة خالدة للاحتفاء ببطولات شهداء الإمارات الأبرار، ويجسد أسمى معاني العزة والكرامة، ومبادئ الولاء والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة.

وقال معاليه ــ في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، الذي يوافق 30 من نوفمبر من كل عام ــ إن يوم الشهيد ذكرى وطنية نستذكر فيها تضحيات وبطولات ومآثر أبناء الإمارات، وملاحم البطولة والفداء التي سجلها التاريخ بمداد من نور، وستبقى ذكراهم العطرة منارةً للعطاء، ومثالاً للفداء، تقتدي بهم أجيال الحاضر والمستقبل في الفداء والدفاع عن مبادئ وقيم الدولة الراسخة.

وأضاف معاليه: «باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أوجه تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن، الذين سيظلون دوماً نموذجاً مشرفاً، ونستلهم العزة من الذين جادوا بأرواحهم ليهبوا الحياة لأمتهم، لتبقى الإمارات، كعهدها دوماً، مرفوعةَ الهمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبشعب عاهد قيادته على أن نكون جميعاً للوطن جنوداً وفداء، ليظل اسم الإمارات مرفوعاً في عنان السماء.

وأشار معاليه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات..

يولون أسر الشهداء كل اهتمامهم وعنايتهم، تقديراً للتضحيات الخالدة التي قدمها أبطالنا البواسل من أجل رفعة راية الوطن، وصون مكتسباته ومقدراته. كما وجّه معاليه تحية إجلال وإكبار لأمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم وزوجاتهم وذويهم، على إيمانهم بأن التضحيةَ للوطن وأمنه واستقراره، هي أرفع وسام قدمه الشهداء لهم، وأعلى المراتب شرفاً، لأن تلبيةَ نداء الواجب هي أثمن الأعمال، وأرقى الأفعال التي يجود بها المواطن تجاه وطنه.

كما وجّه معاليه تحية إجلال وتقدير إلى منتسبي قواتنا المسلحة، مؤكداً أنهم حصننا الحصين، ومنعة حاضرنا وقوة مستقبلنا، وهم موضع فخر واعتزاز، حيث سطّروا صفحات مجيدة من البذل والتضحية، ورفعوا راية الدولة خفاقة عالية، في ميادين العز والشرف، داعياً الله عز وجل أن يرحم شهداءنا، ويجعلهم في عليين، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

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