محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام يأمرون بالإفراج عن عدد من النزلاء بمناسبة عيد الاتحاد

المصدر: أبوظبي - وام

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أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والحكام بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

وتفصيلاً؛ أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1018 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية، ممن تنطبق عليهم شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد.

حرص

ويأتي أمر الإفراج في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطاء المفرج عنهم فرصة للعودة إلى بدء حياة جديدة، وإدخال الفرحة على أسرهم وذويهم. وقد باشرت الجهات المعنية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان عودة المشمولين بأمر العفو إلى أهلهم وذويهم في أقرب فرصة ممكنة.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بالعفو عن 1249 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

عفو

إلى ذلك، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 475 نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك.

وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة وتمكينهم للعودة إلى المجتمع ليصبحوا أفراداً صالحين والمحافظة على استقرار أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 143 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة وانطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد.

أمل

وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية. وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة عيد الاتحاد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

فرصة

كما أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 113 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم. تأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال الفرحة والسرور على أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 442 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وصدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52.

مكرمة

وتعكس هذه المكرمة اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهذه الفئة، وحرصه على التخفيف من معاناة أسرهم، ومنح المفرج عنهم فرصة أخرى للعودة إلى الحياة الطبيعية، وطي صفحة الماضي.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في هذا الشأن.

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