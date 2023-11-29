مجموعة الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 بأنشطة تبرز رحلة الدولة وتراثها النابض

المصدر: دبي - البيان

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احتفت مجموعة الإمارات برحلة دولة الإمارات وتراثها الثقافي النابض بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، وشهد الاحتفالية التي أقيمت في المقر الرئيسي للمجموعة في دبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ، وعدد كبير من مسؤولي المجموعة وحشد من العاملين فيها.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن الاحتفالات بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات المستوحاة من قادتنا ذوي الرؤية الثاقبة تعزز أمتنا، وتجسد تفانينا في تحقيق الوحدة ومواصلة التقدم.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «اجتمعنا اليوم كفريق واحد في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات، للاحتفال بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف سموه:«هذه الاحتفالات، المستوحاة من قادتنا ذوي الرؤية الثاقبة، والهادفة إلى تعزيز أمتنا، تجسد تفانينا في تحقيق الوحدة ومواصلة التقدم».

وتضمن الاحتفال فعاليات وأنشطة تبرز جوانب متميزة من التراث العريق لدولة الإمارات، إلى جانب أنشطة أخرى للتعريف ببعض التقاليد الشعبية في التراث المحلي، بدءاً من نسج البرقع ووضع الحناء إلى تصميم الخطوط.

وبمناسبة عيد الاتحاد سيحظى المسافرون مع طيران الإمارات في الثاني من ديسمبر بفرصة التمتع بمجموعة من المأكولات الإقليمية والأطباق العربية بالإضافة إلى مكتبة خاصة من الموسيقى والأفلام الإماراتية على متن الطائرة.

كما ستحتفي الناقلة أيضاً بعيد الاتحاد لدولة الإمارات من خلال تقديم الأطباق الإماراتية عبر صالات المسافرين الخاصة بها في مطار دبي الدولي.

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