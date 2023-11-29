محمد بن زايد مرحباً بقادة العالم في الإمارات: أنظار الشعوب تتجه إلينا وآمالها تتعلق بما سنتفق عليه في "كوب 28"

المصدر: البيان

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رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في (كوب 28) الذي ينطلق غداً.

وأكد سموه أن أنظار شعوب العالم تتجه إلى هذا الحدث وآمالها تتعلق بما سنتفق عليه، ومن حق أولادنا وأحفادنا علينا أن نترك لهم عالماً صالحاً للحياة.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": أرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في (كوب 28) الذي ينطلق غدًا.

وأضاف سموه: "أتطلع إلى العمل معاً بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك، من أجل الخروج بنتائج نوعية لحماية كوكبنا من خطر التغير المناخي الذي غدا حاضراً في كل ركن من أركانه.

وتابع سموه: أنظار الشعوب تتجه إلينا وآمالها تتعلق بما سنتفق عليه، ومن حق أولادنا وأحفادنا علينا أن نترك لهم عالماً صالحاً للحياة.

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