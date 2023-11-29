بتوجيهات محمد بن زايد.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة إجمالية تبلغ 7,6 مليارات درهم

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرْفَ حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 7,60 مليارات درهم، استفاد منها 5,685 مواطناً ومواطنةً في مختلف أنحاء الإمارة، ليرتفع بذلك مجموع الحزم السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2023 إلى 13,44 مليار درهم، استفاد منها 9,292 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة.

وشملت هذه الحزمة قروضاً سكنية بكافة أنواعها، وبقيمة إجمالية بلغت 6,082 مليارات درهم استفاد منها 3,714 مواطناً ومواطنةً، إضافةً إلى إعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود، ومتوفّين خلال عام 2023 من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 573 مليون درهم، استفاد منها 549 مواطناً ومواطنة.

وتضمَّنت الحزمةُ أيضاً مَنْحَ أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة لـ1,422 مواطناً ومواطنةً، بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 950 مليون درهم، تشمل الكلفة الإجمالية للمساكن وأعمال تجهيز البنية التحتية للأراضي السكنية.

وبهذه المناسبة، تقدَّم معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهم وأوامرهم السامية بصرف الحزمة الإسكانية الثالثة لعام 2023، مؤكِّداً أنَّ اهتمام القيادة الرشيدة ودعهما المتواصل لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي أسهم في تحقيق تطلُّعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بما يوفِّر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي.

من جهته قال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: إنَّ التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بصرف الحزمة الإسكانية الثالثة لعام 2023، تأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة بالمواطن الذي يعدُّ في مقدمة أولوياتها، ويشكِّل محور التنمية الشاملة في الدولة.

وأكَّد المهيري أنَّ الهيئة تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تطوير برامجها وخدماتها، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني إمارة أبوظبي في كلِّ ما يتعلَّق بشؤون حياتهم اليومية، ومن ضمنها تأمين المسكن الملائم لكل أسرة مواطنة.

ويأتي صرف الحزمة الثالثة من المنافع السكنية خلال عام 2023 تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، وانطلاقاً من حِرْصِ القيادة الرشيدة على تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم بما يلبّي احتياجاتهم، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، والارتقاء بجودة حياتهم على نحوٍ يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.

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