حمدان ومكتوم بن محمد يُقدّمان واجب العزاء في والد عبدالرحمن العويس

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في والد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة الشارقة.

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في والد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز