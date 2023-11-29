مناقشة مستقبل الأغذية المصنّعة مخبرياً ودورها في تعزيز الأمن الغذائي

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت حوارات «منتدى دبي للمستقبل 2023»، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، والذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل في متحف المستقبل يومي 27 و28 نوفمبر 2023، قدرة الأغذية المصنّعة مخبرياً على الوفاء بوعود تعزيز الأمن الغذائي لمجتمعات المستقبل، واحتمالية أن تكون هذه الابتكارات الغذائية حلاً معتمداً لإمداد مدن الغد والمساحات الحضرية باحتياجاتها اليومية من الأغذية، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية والمياه، خلال عمليات إنتاج الغذاء بأقل قدر ممكن من الطاقة والمساحة والمياه.

ومن النماذج المستقبلية في قطاع إنتاج الغذاء، التي حضرت في المنتدى نموذج اللحوم المستزرعة مخبرياً، حيث نظمت الشركة المتخصصة في ابتكار الغذاء «نيوفورم فود» تجارب تذوق كرات لحم الضأن المستزرعة، بمشاركة 30 شخصاً من رواد المنتدى، حظوا بفرصة حصرية لتذوق كيفية تصنيع اللحوم في المستقبل، لتوفير مصادر بروتينية بديلة.

بدوره قال بريت طومسون الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «نيوفورم فودز»: «يشرفنا أن نكون قادرين على عرض بعض الأعمال، التي قمنا بها خلال الأشهر القليلة الماضية أمام جمهور عالمي هنا في منتدى دبي للمستقبل. لقد كانت هذه أكبر تجربة تذوق في تاريخ شركتنا».

وأضاف: «نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة دبي للمستقبل على استضافتنا، وعلى إتاحة الفرصة لنا لنظهر للعالم ما نعده للمستقبل».

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