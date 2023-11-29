الفريق الإماراتي الإنساني فى تشاد يفتتح 3 مدارس في أمدجراس بعد ترميمها وتأثيثها

المصدر: أمدجراس (تشاد) - وام

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افتتح الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في مدينة أمدجراس بتشاد، أمس، 3 مدارس جديدة، بعد الانتهاء من ترميمها وإعادة تأهيلها وتأثيثها.

وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية، لضمان استمرار الطلاب في مواصلة تعليمهم ورفع مستوى جودة التعليم.

وتضمن حفل الافتتاح توزيع حقائب مدرسية وهدايا للطلاب، وذلك بحضور أحمد حسين والي ولاية إنيدي الشرقية، وممثلي الفريق الإماراتي، الذي يتكون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وثمّن أحمد حسين خلال كلمة له في الحفل الجهود الكبيرة، التي تبذلها دولة الإمارات لدعم العملية التعليمية بتشاد، وكذلك مختلف المشاريع الإنسانية من حفر للآبار والمستشفيات وصيانة وترميم المدارس، وتزويدها بكافة معدات وسائل التعليم.

كما أشاد بجهود الإمارات ورسالتها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الناس وتحسين ظروفهم المعيشية، معرباً عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وللفريق الإنساني الإماراتي الموجود في تشاد.

من جانبه، أوضح محمد إدريس، مندوب وزارة التربية الوطنية في أمدجراس أن ترميم وتأهيل وتأثيث المدارس أسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، مضيفاً: إن عدد المستفيدين من المدارس يصل إلى 600 طالب وطالبة.

وأشاد محمد إدريس بالخدمات المقدمة من المؤسسات الإنسانية الإماراتية لتجهيز وصيانة المدارس.

من جانبهم أعرب أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للإمارات، التي لم تدخر جهداً في تسهيل حياتهم، والعمل من أجل عودة أبنائهم إلى مسيرتهم التعليمية.

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