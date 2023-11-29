طيران الإمارات تنظم رحلة خاصة تكريماً للإنجازات الفضائية للدولة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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نظمت طيران الإمارات، أمس، رحلة جوية خاصة لمرة واحدة، كان على متنها ضيفا الشرف سلطان النيادي رائد الفضاء، الذي عاد مؤخراً من مهمة مدتها 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية (ISS)، وهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، فيما شارك فيها أيضاً رواد فضاء البعثة الاستكشافية 69، والذين تستضيفهم الدولة حالياً.

وذلك بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، احتفاءً بالمبادرات الفضائية الوطنية للدولة، وبالتوازي مع عيد الاتحاد الـ 52.

ملصق مخصوص

وزُّيّن الهيكل الخارجي لطائرة الإمارات A380 بملصق صورة رائد فضاء، الذي صُمّم خصيصاً للاحتفال برؤية الإمارات لبناء قدراتها في مجال استكشاف الفضاء والابتكار على الساحة العالمية، حيث أقلعت الرحلة «ئي كيه 2641» بقيادة القبطان عبدالله عبد الرحمن الحمادي، ومساعده الضابط أول أليكس فان دير فير، من مطار دبي الدولي في الساعة 12 ظهراً.

وحلقت الطائرة في أجواء الإمارات السبع. وعلى متنها سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وعادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، ورائدا الفضاء سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، وطاقم المهمة 69، بالإضافة إلى نحو 200 من موظفي مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال سالم حميد المري: «ممتنون لطيران الإمارات على هذه اللفتة الرائعة، وتكريم رواد الفضاء وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، وأن حدث اليوم يجسد رؤيتنا المشتركة والتزامنا بالريادة وتقدير مساهمات قطاع الطيران. وتابع: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل فإن مركز محمد بن راشد للفضاء يؤكد التزامه المستمر بالارتقاء بدولة الإمارات والمنطقة، نحو آفاق جديدة في استكشاف الفضاء والابتكار».

من جهته، أوضح عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «يشرفنا أن نحتفل بالمهمة الناجحة وعودة الدكتور سلطان النيادي، وكذلك بالعمل الرائد الذي يقوم به مركز محمد بن راشد للفضاء، في مواصلة تطوير قطاع الفضاء المزدهر في الدولة، وسواء كان الإماراتي يحلق بطائرة في الأجواء أو يخترق الغلاف الجوي بصاروخ، فإن الشغف بالاستكشاف هو القاسم المشترك الذي يجمع بين طياري طيران الإمارات ورواد مركز محمد بن راشد للفضاء.

احتفاء رائع

وعبر رائد الفضاء سلطان النيادي، عن سعادته باحتفاء طيران الإمارات بنجاح مهمته «طموح زايد2»، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52، وأن هذه المبادرة احتفت كذلك برواد فضاء البعثة الاستكشافية 69 إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تستضيفهم الدولة حالياً.

وقال هزاع المنصوري المسؤول عن متابعة البعثة الاستكشافية 69 على الأرض، إن هذا التكريم الذي بادرت به طيران الإمارات، أدخل السعادة على قلبه وكل أعضاء البعثة الذين شاركوا احتفال الإمارات بعيد الاتحاد، من خلال الجولة الجوية التي نظمته طيران الإمارات وشملت كافة إمارات الدولة للاطلاع على معالمها والاستمتاع بجمالها.

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