سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الداخلية الأوزبكي

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في أبوظبي، الفريق بولات بوبوجونوف، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الصديقين.

حضور

حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية ، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الإستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من ضباط الوزارة.

وحضر من الجانب الأوزبكي، عبدالعزيز اورالبايوفيتش أقولف، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوزبكستان لدى الدولة، والعقيد جومانوف تولكين ساتاروفيتش، النائب الأول لرئيس قسم الشؤون التعليمية وإمداد الموظفين بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين والضباط من وزارة الداخلية.

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