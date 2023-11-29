بحث التعاون بين أمن المواصلات و«فلاي دبي» لتعزيز سلامة التنقل

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، في مقر الإدارة بدبي، وفداً من شركة فلاي دبي، برئاسة حمد محمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للمشروعات التجارية، وحضور محمد عباس البلوشي، رئيس أمن الطيران.

وذلك في إطار بحث سبل تعزيز قنوات الاتصال والتعاون بين الدوائر والشركات الحكومية في الإمارة.وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون بين إدارة أمن المواصلات بدبي، وشركة فلاي دبي في مختلف المجالات، ضمن إطار استراتيجية إدارة أمن المواصلات لتبادل الخبرات والمعرفة، وإجراء المقارنات المعيارية مع شركائها الاستراتيجيين والجهات ذات الصلة بالعمل المشترك.

وصولاً لتحسين الأداء وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة المتمثلة في الحفاظ على الأمن والأمان في إمارة دبي. واطلع وفد فلاي دبي خلال الزيارة على أفضل الممارسات والتطبيقات المعمول بها في إدارة أمن المواصلات، كما تبادل الجانبان الخبرات العملية ومجال استخدام الأنظمة والتجهيزات التقنية الذكية في العمل الأمني لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

واستعرض العميد عبيد الحثبور، استراتيجية مهام واختصاصات إدارة أمن المواصلات بدبي، مقدماً شرحاً لأهم الإنجازات والاستراتيجيات وأحدث آليات العمل والخدمات التي تقدمها الإدارة للجمهور في مجال تأمين قطاع النقل والمواصلات.

كما زار الوفد، مركز التدريب والإبداع بإدارة أمن المواصلات، واطلع على استراتيجية التدريب وتأهيل الكوادر الأمنية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب الاطلاع على عرض للحقائب التدريبية الأمنية التي توفرها الإدارة لشركائها الاستراتيجيين، وزار محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، ومرافق المحطة للتعرف على الأنظمة الأمنية.

واطلع الوفد، على أحدث تقنيات السيطرة والتحكم في غرفة العمليات المركزية بإدارة أمن المواصلات، واستمع إلى شرح من العميد عبيد الحثبور، عن الأنظمة والبرامج الأمنية.

وأعرب حمد محمد عبيد الله، في ختام الزيارة، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي والمثمر مع إدارة أمن المواصلات بدبي، في تأمين قطاع النقل والمواصلات بالإمارة.

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