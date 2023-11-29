حمدان بن محمد: جهود محمد بن راشد تستهدف نهضة الحضارة العربية ومستقبلاً أفضل للجميع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، جانباً من أعمال الدورة الثانية من «منتدى دبي للمستقبل» في «متحف المستقبل» والذي استضاف 2500 من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات المستقبلية من نحو 100 دولة.

والتقى سموه في المنتدى ممثلي 40 مؤسسة متخصصة في استشراف وتصميم المستقبل من أعضاء «الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل» التي أطلقتها مؤسسة دبي للمستقبل والتي شهدت انضمام 36 مؤسسة هذا العام ما يجعل منها أكبر منظومة من نوعها للتعاون الدولي الفاعل في الاستعداد للمستقبل انطلاقاً من «متحف المستقبل».

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً بتنظيم الدورة الثالثة من «منتدى دبي للمستقبل» خلال الفترة 19 - 20 نوفمبر 2024، مؤكداً أهمية مواصلة دعم الجهود العالمية لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات والعمل على الاستفادة من الممارسات الاستشرافية الناجحة في تطوير آليات أكثر نجاحاً لتصميم المستقبل تنعكس نتائجها الإيجابية على العالم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «استشراف المستقبل وتطوير أدواته وركائزه أصبح صناعة إماراتية بامتياز، ونريد أن تكون دبي والإمارات الوجهة الأولى لكل من يؤمن بالمستقبل ويريد أن يسهم في مسيرة تصميمه وصناعته».

وأكد سموه أن مستشرفي المستقبل هم الرواد في التنمية والبناء وصناعة الفرص، وأن القادة الناجحين في أي قطاع هم من يستطيعون رؤية آفاق جديدة قد لا يراها غيرهم، مضيفاً سموه: «مسارات المستقبل واعدة لمن يمتلكون الطموح والمهارات ويحرصون على تطوير قدراتهم وإمكاناتهم».

وقال سموه في تدوينة على منصة «x» أمس: «شهدت اليوم جانباً من فعاليات منتدى دبي للمستقبل، التجمع الأكبر لخبراء المستقبل من حول العالم بمشاركة 2500 شخصية اجتمعوا من أجل رسم معالم مستقبل أفضل في مختلف القطاعات الحيوية».

وأضاف سموه: «إن السر وراء نهضة دبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية مرموقة قامت بالأساس بسبب أفكارها ومشاريعها الاستباقية، في الخمسينيات من القرن الماضي، كان راشد بن سعيد يرسم معالم نهضة دبي لعقود قادمة، واليوم نلمس جميعاً جهود محمد بن راشد التي تستهدف نهضة الحضارة العربية ومبادرات تترك الأثر الإيجابي في أنحاء الأرض من أجل مستقبل أفضل للجميع».

الشبكة العالمية

مع الإعلان عن انضمام 36 مؤسسة من 17 دولة إلى «الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل» ارتفع عدد أعضاء هذه الشبكة من 4 إلى 40 من كبريات مؤسسات استشراف المستقبل في العالم.

وتم الإعلان عن إطلاق هذه الشبكة العالمية العام الماضي خلال فعاليات «منتدى دبي للمستقبل 2022» تعزيزاً لدور «متحف المستقبل» كمقر عالمي لمؤسسات استشراف المستقبل الدولية، وترسيخاً لمكانة دبي الرائدة في توظيف الشراكات الفاعلة لخدمة المجتمعات وتصميم مستقبل البشرية.

وتهدف «الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل» إلى توفير منصة تجمع أهم مؤسسات التصميم المستقبلي والتخطيط الاستراتيجي والمراكز المعرفية والبحثية للعمل بشكل تشاركي على توحيد الرؤى المستقبلية، والتعريف بأهم الفرص المستقبلية وسبل التغلب على مختلف التحديات بشكل فعال عبر استشراف التحولات والاستعداد لها.

كما ستسهم هذه المؤسسات بتقديم الدورات التدريبية والمعرفية التي ستنظمها «مؤسسة دبي للمستقبل» من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات الاستشراف المستقبلي والتخطيط الاستراتيجي والتفكير التصميمي وغيرها من المجالات المستقبلية.

واختتمت أمس الثلاثاء أعمال الدورة الثانية من «منتدى دبي للمستقبل»، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، والتي انعقدت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في «متحف المستقبل».

واستضاف المنتدى الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية من 100 دولة، فضلاً عن تواجد نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية متخصصة في مجالات تصميم المستقبل، وذلك بحضور خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وتضمنت أجندة المنتدى الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل على مدى يومين شارك خلالها أكثر من 150 متحدثاً من دولة الإمارات ودول العالم، باستعراض رؤاهم حول مستقبل أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها الكثير.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من «منتدى دبي للمستقبل» بجلسات رئيسة لمعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي. كما استضاف المنتدى جلسة حوارية خاصة شارك فيها رائدا الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري إلى جانب مجموعة من رواد الفضاء من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في اليوم الأول كل من آدم كاهانا، مدير «ريوس بارتنرز»، وبول سافو، الأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد، في جلسة حوارية حول كيفية تفكير خبراء استشراف المستقبل. فيما استعرضت سارة دافانزو، رئيس قطاع تجربة العملاء في مؤسسة «بيير فابر» إسهام تقنيات الواقع المعزز في استكشاف مستقبل التنوع البيولوجي.

وتضمن اليوم الأول جلسة خاصة شارك بها السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، إلى جانب صابرين رحمن، مدير إدارة الشراكات في (COP28)، وآسيا الشحي، مفاوض شؤون التكنولوجيا والعلوم والابتكار في (COP28)، وديفيد ليفينغستون، كبير المستشارين والعضو المنتدب لشؤون الطاقة لدى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ.

كما شهدت فعاليات اليومين الأول والثاني 32 جلسة ركزت على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تصور الطبيعة، وتمكين الأجيال القادمة، وعلاقة الإنسان والآلة، والتحولات في حياة الإنسان.

وضمت قائمة المشاركين في الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية ضمن اليوم الثاني من «منتدى دبي للمستقبل» كلاً من معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وجاكوب أليس، قائد فريق صناعة التغيير بالشؤون العامة والعلاقات الدولية في مكتب مفوض أجيال المستقبل في ويلز.

وضمت أيضاً الدكتورة ماري لو جيبسن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أوبن ووتر»، والبروفيسور مارك باكلي، وكريستين جولد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ثوت فور فود»، والدكتورة أسمهان الوافي، المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وجوانا لنكوفا، مديرة علوم المستقبل في مجموعة ليغو، وغيرهم الكثير.

ورش عمل

كما تضمن منتدى دبي للمستقبل مجموعة من ورش العمل أبرزها «كيف تصبح خبيراً مستقبلياً؟»، وورشة عمل حكومة دبي حول تخطيط السيناريوهات، وتشريع نظم الذكاء الاصطناعي المتطورة لخدمة البشرية، وآراء متعمقة في مستقبل المنطقة وفرصها الواعدة، وتفعيل الشراكات بين المدن لتحقيق الحياد المناخي، وتجارب عربية ناجحة لاستشراف المستقبل.

وناقشت ورش العمل في اليوم الثاني مواضيع مختلفة مثل «توظيف استشراف المستقبل في التنمية الشخصية»، و«إطلاق تقرير اليونيسيف حول الشباب»، و«دور المرأة في عملية صناعة القرار»، و«دروس مستفادة من استشراف المستقبل»، و«فن الكتابة الإبداعية لقصص المستقبل»، و«ماذا يمكننا أن نتعلم من أوغندا وكولومبيا»؟

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز